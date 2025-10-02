2 de octubre de 2025 - 16:44

Ironías en el PJ por la visita de Javier Milei a San Rafael: "Es una oportunidad que venga"

Javier Milei realizará su visita a San Rafael el jueves de la semana que viene y participará del evento anual que organiza la Cámara de Comercio.

Javier Milei vendrá a San Rafael la semana que viene.

Javier Milei vendrá a San Rafael la semana que viene.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Otro revés para Milei: el Senado rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Otro revés para Milei: el Senado rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Por Redacción Política
Espert se reunió con Javier Milei y Santiago Caputo este jueves en Casa Rosada.

El "vínculo narco" de Espert golpea a Milei: continúa la imagen digital negativa, según consultora

Por Redacción Política

La cita, no demasiado lejana en cuanto a la fecha respecto de las elecciones parlamentarias y legislativas, será el 9 de noviembre. Se trata del l tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, organizado por la Cámara de Comercio local. El gobernador Alfredo Cornejo le recomendó a Presidencia aceptar la invitación y el gobierno municipal, que hace años cambia de manos entre los hermanos Félix del peronismo, se mostró de acuerdo, a pesar del diagnóstico negativo.

Emir Félix
Emir Félix candidato a diputado nacional

Emir Félix candidato a diputado nacional

En contacto con el espacio "Mesa Política", de Aconcagua radio, Félix expresó sobre la visita de Milei: "Estoy tratando de disimular la euforia que tengo". Sin embargo, ahí nomás se puso serio y expresó: "Para nosotros es una oportunidad maravillosa que venga a tierra sanrafaelina. Viene a tierras donde cierran fábricas todos los días y el producto no vale nada. Tener al Presidente es una oportunidad".

El exintendente afirmó que en San Rafael "el turismo está prácticamente cerrado y hay una gran cantidad de complejos turísticos a la venta". "Que venga a poner la cara porque es una oportunidad política para que alguien conteste.", desafió también el presidente del PJ mendocino.

Félix también lanzó críticas por la falta de reclamo de las entidades del sector productivo. "Algunas entidades han mostrado debilidad a la hora del reclamo", sentenció, y recordó el caso del desayuno de la Coviar, donde los emisarios del Gobierno nacional dijeron que "querían dejar en paz trabajar a la gente, lo que se parecía a decir 'que descansen en más'".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei visitará Mendoza, en el marco de una gira nacional que ya tuvo a Córdoba y Tierra del Fuego como primeras paradas. Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Río Negr

Javier Milei vuelve a Mendoza: estará en un "bastión" del peronismo el 9 de octubre

Por Jorge Yori
Javier Milei defendió a Luis Espert y apuntó contra la oposición: “Está claro que esto es una operación berreta”.

Javier Milei habló de "operaciones políticas", "el riesgo kuka" y la "oscilación" del dólar

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

Milei aún respalda a José Luis Espert tras los "vínculos narcos" y pese al malestar en La Libertad Avanza

Por Redacción Política
Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y Florencia Peña por la presentación del nuevo libro de Javier Milei.

Lilia Lemoine y Florencia Peña se chicanearon en las redes sociales: "Bufón del rey" vs. "3%"

Por Redacción Política