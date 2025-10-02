Ironías en el PJ por la visita de Javier Milei a San Rafael: "Es una oportunidad que venga"

Javier Milei realizará su visita a San Rafael el jueves de la semana que viene y participará del evento anual que organiza la Cámara de Comercio.

En medio de algunas ironías, el principal candidato a diputado nacional del PJ, Emir Félix, señaló que la visita del presidente Javier Milei a San Rafael, su departamento de origen, "es una gran oportunidad para juntar las partes" y discutir los problemas de la industria y las empresas.

La cita, no demasiado lejana en cuanto a la fecha respecto de las elecciones parlamentarias y legislativas, será el 9 de noviembre. Se trata del l tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, organizado por la Cámara de Comercio local. El gobernador Alfredo Cornejo le recomendó a Presidencia aceptar la invitación y el gobierno municipal, que hace años cambia de manos entre los hermanos Félix del peronismo, se mostró de acuerdo, a pesar del diagnóstico negativo.

Emir Félix Emir Félix candidato a diputado nacional Marcelo Rolland / Los Andes En contacto con el espacio "Mesa Política", de Aconcagua radio, Félix expresó sobre la visita de Milei: "Estoy tratando de disimular la euforia que tengo". Sin embargo, ahí nomás se puso serio y expresó: "Para nosotros es una oportunidad maravillosa que venga a tierra sanrafaelina. Viene a tierras donde cierran fábricas todos los días y el producto no vale nada. Tener al Presidente es una oportunidad".

El exintendente afirmó que en San Rafael "el turismo está prácticamente cerrado y hay una gran cantidad de complejos turísticos a la venta". "Que venga a poner la cara porque es una oportunidad política para que alguien conteste.", desafió también el presidente del PJ mendocino.