Ironías en el PJ por la visita de Javier Milei a San Rafael: "Es una oportunidad que venga"

En medio de algunas ironías, el principal candidato a diputado nacional del PJ, Emir Félix, señaló que la visita del presidente Javier Milei a San Rafael, su departamento de origen, "es una gran oportunidad para juntar las partes" y discutir los problemas de la industria y las empresas.
La cita, no demasiado lejana en cuanto a la fecha respecto de las elecciones parlamentarias y legislativas, será el 9 de noviembre. Se trata del l tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, organizado por la Cámara de Comercio local. El gobernador Alfredo Cornejo le recomendó a Presidencia aceptar la invitación y el gobierno municipal, que hace años cambia de manos entre los hermanos Félix del peronismo, se mostró de acuerdo, a pesar del diagnóstico negativo.
En contacto con el espacio "Mesa Política", de Aconcagua radio, Félix expresó sobre la visita de Milei: "Estoy tratando de disimular la euforia que tengo". Sin embargo, ahí nomás se puso serio y expresó: "Para nosotros es una oportunidad maravillosa que venga a tierra sanrafaelina. Viene a tierras donde cierran fábricas todos los días y el producto no vale nada. Tener al Presidente es una oportunidad".
El exintendente afirmó que en San Rafael "el turismo está prácticamente cerrado y hay una gran cantidad de complejos turísticos a la venta". "Que venga a poner la cara porque es una oportunidad política para que alguien conteste.", desafió también el presidente del PJ mendocino.
Félix también lanzó críticas por la falta de reclamo de las entidades del sector productivo. "Algunas entidades han mostrado debilidad a la hora del reclamo", sentenció, y recordó el caso del desayuno de la Coviar, donde los emisarios del Gobierno nacional dijeron que "querían dejar en paz trabajar a la gente, lo que se parecía a decir 'que descansen en más'".