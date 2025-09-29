Milei reactivó el diálogo con Mauricio Macri en la previa de las elecciones: busca respaldo del PRO

El Gobierno necesita que Macri aporte experiencia política y ordene a los legisladores de su espacio. Al parecer, el líder del PRO quiere más lugar.

Javier Milei retomó el contacto con el expresidente Mauricio Macri tras más de un año sin contacto. El mandatario busca que el fundador del PRO juegue un rol más activo en el Congreso y con los gobernadores aliados, en un intento por reforzar la gobernabilidad de cara a las elecciones de octubre.

La intención oficial es que Macri aporte gestos políticos concretos y logre ordenar a los legisladores de su espacio, en especial a aquellos que marcaron distancia en las últimas votaciones. También esperan que interceda con mandatarios provinciales que se fueron alejando del Gobierno.

LLA ratifica la importancia de Mauricio Macri La administración libertaria considera importante que el expresidente de una señal de respaldo y vuelva a tener puentes en el interior -según TN-, donde la campaña oficialista no logró el efecto esperado.

El rol de Macri aparece central en el Congreso, sobre todo porque diputadas como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato mostraron recelos a la alianza con La Libertad Avanza y votaron en contra de los últimos vetos del Ejecutivo.

En el entorno del exmandatario, sin embargo, no creen que el apoyo llegue en los términos que pide Milei. “Es mucho pedir. La campaña fue muy dura”, admiten. Aun así, confirman que Macri aceptaría una reunión con el Presidente antes de los comicios del 26 de octubre.