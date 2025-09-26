Kicillof desmintió la foto que lo muestra de compras en una tienda Apple y responsabilizó a Milei

La imagen mostraba a Kicillof supuestamente comprando un iPhone 17 Pro Max en una tienda Apple en Nueva York y fue difundida por La Derecha Diario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desmintió este viernes una imagen falsa que lo mostraba realizando compras en Nueva York, donde se encontraba de viaje para participar en una contracumbre durante la Asamblea General de la ONU. La foto, que rápidamente se viralizó por diversas cuentas libertarias en la red social X, fue difundida por el portal oficialista La Derecha Diario, y otros usuarios, como @TommyShelby_30, con más de 95 mil seguidores, alcanzaron cientos de miles de visualizaciones.

La imagen mostraba a Kicillof supuestamente comprando un iPhone 17 Pro Max en una tienda Apple en Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de jóvenes en La Matanza.

NO FALLA: El gobernador comunista Axel Kicillof fue visto comprando el iPhone 17 Pro Max en un Apple Store de Nueva York, en medio de las protestas por el triple asesinato de las jóvenes de La Matanza. pic.twitter.com/YKUvFRFc7u — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 25, 2025 Ante la viralización de la foto, Kicillof no dudó en desmentirla y a través de su cuenta de X, señaló: "La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a EE.UU.". Además, responsabilizó al gobierno de Javier Milei, afirmando: "Con Milei, la única industria que crece es la de la mentira". El gobernador cerró su mensaje con un contundente llamado: "Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina".

El mandatario de la provincia, quien viajaba a Nueva York para asistir al evento Democracia para Siempre, en homenaje al expresidente de Uruguay, José Mujica, contrastó su viaje con el de Milei, quien se encontraba en la misma ciudad participando en la Asamblea General de la ONU.