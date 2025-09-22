Axel Kicillof: "Vamos a llenar el Congreso de compañeros que defiendan derechos"

El gobernador de Buenos Aires encabezó un encuentro con la CGT y la CTA. "El 26 de octubre empezamos a construir futuro con la boleta de Fuerza Patria"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que en las elecciones de octubre va a “llenar” el Congreso de “compañeros que defiendan los derechos de nuestro pueblo”. Así se pronunció al encabezar un acto de campaña junto a dirigentes de la CGT y las dos fracciones de la CTA.

La actividad fue convocada bajo la consigna “Con la Fuerza de los Trabajadores”, junto a autoridades de las tres centrales sindicales en el Estadio Atenas de la ciudad de La Plata. Allí, Kicillof destacó: “En las elecciones de octubre se juega el futuro del país: vamos a llenar el Congreso nacional de soberanía, de justicia social y de compañeros y compañeras que defiendan los derechos de nuestro pueblo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1970252747187614203&partner=&hide_thread=false La histórica victoria en las elecciones provinciales sirvió para dejar un mensaje claro: el ajuste de Milei no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires. Fue repudiado y rechazado de la forma más universal y legítima, con los votos y en las urnas. pic.twitter.com/bZ3sCb48sx — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 22, 2025 Además, el mandatario provincial sostuvo que en las elecciones del 7 de septiembre “quedó claro que el ajuste del Gobierno nacional no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires: fue repudiado y rechazado por millones de bonaerenses en las urnas”. Y agregó: “Sin embargo, Javier Milei no escuchó la lección de nuestro pueblo: después de perder la elección, dijo que no iba a cambiar ni una sola coma de un plan económico que está destruyendo la vida de los argentinos”.

En el acto, Kicillof estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Oscar De Isasi y Daniel Catalano. Entre los sindicalistas asistieron el secretario general de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, y su par de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1970252752984121651&partner=&hide_thread=false El 26 de octubre empezamos a construir futuro con la boleta de #FuerzaPatria que va a llenar el Congreso de soberanía, de dignidad, de justicia social, de compañeros y compañeras que dan todo para representar al pueblo. pic.twitter.com/lbDGQ3ENe7 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 22, 2025 Por su parte, Taiana detalló que lo que para son las consecuencias de “un Gobierno nacional que quiere terminar con el sentido de justicia y de igualdad de nuestra sociedad”. “Estamos convencidos de que nuestro pueblo no se va a dejar doblegar y va a expresarse nuevamente en las elecciones de octubre”, afirmó.