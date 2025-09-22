22 de septiembre de 2025 - 22:30

Axel Kicillof: "Vamos a llenar el Congreso de compañeros que defiendan derechos"

El gobernador de Buenos Aires encabezó un encuentro con la CGT y la CTA. "El 26 de octubre empezamos a construir futuro con la boleta de Fuerza Patria"

Axel Kicillof encabezó un acto junto a dirigentes de la CGT y la CTA.

Foto:

X / @Kicillofok
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que en las elecciones de octubre va a “llenar” el Congreso de “compañeros que defiendan los derechos de nuestro pueblo”. Así se pronunció al encabezar un acto de campaña junto a dirigentes de la CGT y las dos fracciones de la CTA.

La actividad fue convocada bajo la consigna “Con la Fuerza de los Trabajadores”, junto a autoridades de las tres centrales sindicales en el Estadio Atenas de la ciudad de La Plata. Allí, Kicillof destacó: “En las elecciones de octubre se juega el futuro del país: vamos a llenar el Congreso nacional de soberanía, de justicia social y de compañeros y compañeras que defiendan los derechos de nuestro pueblo”.

Además, el mandatario provincial sostuvo que en las elecciones del 7 de septiembre “quedó claro que el ajuste del Gobierno nacional no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires: fue repudiado y rechazado por millones de bonaerenses en las urnas”. Y agregó: “Sin embargo, Javier Milei no escuchó la lección de nuestro pueblo: después de perder la elección, dijo que no iba a cambiar ni una sola coma de un plan económico que está destruyendo la vida de los argentinos”.

En el acto, Kicillof estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Oscar De Isasi y Daniel Catalano. Entre los sindicalistas asistieron el secretario general de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, y su par de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, entre otros.

Por su parte, Taiana detalló que lo que para son las consecuencias de “un Gobierno nacional que quiere terminar con el sentido de justicia y de igualdad de nuestra sociedad”. “Estamos convencidos de que nuestro pueblo no se va a dejar doblegar y va a expresarse nuevamente en las elecciones de octubre”, afirmó.

“En nuestra lista no hay ningún integrante que pueda sorprender a los argentinos: aquí todos y todas vamos a votar siempre en favor de los derechos y la construcción de un país soberano, que pueda desarrollarse con justicia social”, añadió, según se informó en un comunicado.

