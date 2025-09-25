Patricia Bullrich habló del triple crimen y apuntó contra Kicillof: "Tiene que hacerse cargo"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió este jueves al triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi (20), halladas asesinadas y enterradas en una vivienda de Florencio Varela, y pidió “evitar banalizar” el caso tratándolo como un tema de género.
“Banalizar esto, plantear si es o no un tema sobre el Ministerio de la Mujer es de una bajeza y de una poca seriedad total y absoluta. Es al narcotráfico donde se tiene que apuntar y no a esto que se ha empezado a decir en las marchas sobre Ni Una Menos”, afirmó en Radio Mitre.
Bullrich sostuvo que el crimen se enmarca en una “metodología mafiosa” ligada al narcotráfico: “Es algo totalmente aberrante porque en este caso son tres mujeres, pero pueden haber sido tres hombres”.
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Gentileza
La funcionaria recordó que episodios similares ya se vivieron en Rosario y aseguró que durante la gestión de Javier Milei los femicidios bajaron de 272 en 2023 a 247 en 2024. En ese sentido, calificó como una “aberración” las críticas de la oposición que buscan asociar el caso con la violencia de género.
"No vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en esto de que dicen que es un tema de género", dijo.
“Todo eso es una aberración. A nivel nacional, los femicidios bajaron. Si algo pasó en nuestro gobierno es bajar las muertes de mujeres por causa de mujeres”, denunció Bullrich, y explicó: “Ese discurso es político por las elecciones, para intentar volver a generar estructuras como el Ministerio de la Mujer. Los que tienen más muertes, con Ministerio de la Mujer, es la provincia de Buenos Aires”.
Bullrich apuntó contra Kicillof: "Tiene que hacerse cargo del problema que tiene"
La ministra también responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en la provincia: “ Kicillof tiene que hacerse cargo del enorme problema de inseguridad que tiene. No voy a politizar este caso ni haría lo que hizo de escribir un aberrante comunicado de decir que es una organización con base en CABA cuando no tiene información”
“Si se sabía que esta banda estaba funcionando hay preguntas que hacerse”, sostuvo.
Finalmente, Bullrich reiteró que el triple crimen está relacionado con el accionar de bandas narco y que el Ministerio de Seguridad nacional está trabajando junto al bonaerense, Javier Alonso: “En estos casos la política afuera, mucho más la política de género, es ridículo lo que están haciendo”, concluyó.