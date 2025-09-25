Patricia Bullrich habló del triple crimen y apuntó contra Kicillof: "Tiene que hacerse cargo"

La ministra señaló que no va a "politizar el caso" y dijo que Kicillof "se tiene que hacer cargo del problema enorme que tiene de inseguridad".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió este jueves al triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi (20), halladas asesinadas y enterradas en una vivienda de Florencio Varela, y pidió “evitar banalizar” el caso tratándolo como un tema de género.

“Banalizar esto, plantear si es o no un tema sobre el Ministerio de la Mujer es de una bajeza y de una poca seriedad total y absoluta. Es al narcotráfico donde se tiene que apuntar y no a esto que se ha empezado a decir en las marchas sobre Ni Una Menos”, afirmó en Radio Mitre.

Bullrich sostuvo que el crimen se enmarca en una “metodología mafiosa” ligada al narcotráfico: “Es algo totalmente aberrante porque en este caso son tres mujeres, pero pueden haber sido tres hombres”.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Gentileza La funcionaria recordó que episodios similares ya se vivieron en Rosario y aseguró que durante la gestión de Javier Milei los femicidios bajaron de 272 en 2023 a 247 en 2024. En ese sentido, calificó como una “aberración” las críticas de la oposición que buscan asociar el caso con la violencia de género.

"No vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en esto de que dicen que es un tema de género", dijo.