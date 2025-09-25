25 de septiembre de 2025 - 17:40

Patricia Bullrich habló del triple crimen y apuntó contra Kicillof: "Tiene que hacerse cargo"

La ministra señaló que no va a "politizar el caso" y dijo que Kicillof "se tiene que hacer cargo del problema enorme que tiene de inseguridad".

Patricia Bullrich habló del triple crimen y apuntó contra Kicillof.

Patricia Bullrich habló del triple crimen y apuntó contra Kicillof.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas 

La transmisión en vivo por TikTok de las torturas a Morena, Brenda y Lara: "Así le va a quien me roba"

Por Redacción Policiales
Agostina, hermana de Lara Gutiérrez, hizo un polémico posteo en Instagram. Su abuela también defendió la misma postura.

El posteo de la hermana de Lara Gutiérrez que inquietó sobre el asesinato: "¿Entregarla?"

Por Redacción Policiales

Banalizar esto, plantear si es o no un tema sobre el Ministerio de la Mujer es de una bajeza y de una poca seriedad total y absoluta. Es al narcotráfico donde se tiene que apuntar y no a esto que se ha empezado a decir en las marchas sobre Ni Una Menos”, afirmó en Radio Mitre.

Bullrich sostuvo que el crimen se enmarca en una “metodología mafiosa” ligada al narcotráfico: “Es algo totalmente aberrante porque en este caso son tres mujeres, pero pueden haber sido tres hombres”.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas

La funcionaria recordó que episodios similares ya se vivieron en Rosario y aseguró que durante la gestión de Javier Milei los femicidios bajaron de 272 en 2023 a 247 en 2024. En ese sentido, calificó como una “aberración” las críticas de la oposición que buscan asociar el caso con la violencia de género.

"No vamos a entrar en esta politización que quieren hacer, en esto de que dicen que es un tema de género", dijo.

“Todo eso es una aberración. A nivel nacional, los femicidios bajaron. Si algo pasó en nuestro gobierno es bajar las muertes de mujeres por causa de mujeres”, denunció Bullrich, y explicó: “Ese discurso es político por las elecciones, para intentar volver a generar estructuras como el Ministerio de la Mujer. Los que tienen más muertes, con Ministerio de la Mujer, es la provincia de Buenos Aires”.

Bullrich apuntó contra Kicillof: "Tiene que hacerse cargo del problema que tiene"

La ministra también responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en la provincia: “ Kicillof tiene que hacerse cargo del enorme problema de inseguridad que tiene. No voy a politizar este caso ni haría lo que hizo de escribir un aberrante comunicado de decir que es una organización con base en CABA cuando no tiene información”

Embed

“Si se sabía que esta banda estaba funcionando hay preguntas que hacerse”, sostuvo.

Finalmente, Bullrich reiteró que el triple crimen está relacionado con el accionar de bandas narco y que el Ministerio de Seguridad nacional está trabajando junto al bonaerense, Javier Alonso: “En estos casos la política afuera, mucho más la política de género, es ridículo lo que están haciendo”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jardín de la casa de Florencio Varela donde encontraron los cuerpos de Morena, Brenda y Lara. 

El video de la "casa del horror" donde torturaron y mataron a Morena, Brenda y Lara

Por Redacción Policiales
Luis Petri y Patricia Bullrich en Mendoza. Archivo Los Andes

Patricia Bullrich canceló su viaje a Mendoza y dos inauguraciones siguen pendientes: qué hará Luis Petri

Por Martín Fernández Russo
La campaña política de Alfonsin es furor por su contenido audiovisual.  

Ricardo Alfonsín busca ser diputado nacional y su curiosa campaña en modo cine es furor: "¿Qué haces, muñeco?"

Por Redacción Política
Procesaron y embargaron a García Furfaro y 16 personas más por el fentanilo contaminado

Fentanilo adulterado: procesaron y embargaron a García Furfaro por un billón de pesos, una cifra récord

Por Redacción Política