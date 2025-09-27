"Vamos por el camino correcto": Javier Milei retomó la agenda oficial en La Rural

El Presidente brindará un discurso en la Inauguración de la Feria Internacional de Turismo 2025.

El presidente Javier Milei retomó sus actividades en el país este sábado, tras finalizar una gira de alto impacto en Estados Unidos. El viaje se saldó con un fuerte espaldarazo político, que incluyó una reunión con el expresidente Donald Trump, y una intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

El mandatario llegó al país el viernes por la mañana, aterrizando a las 10:16 en el Aeropuerto Jorge Newbery, acompañado por la delegación oficial. Desde allí se trasladó directamente a la residencia presidencial de Olivos para comenzar a preparar su agenda local.

Milei retoma la agenda doméstica en La Rural El regreso de Milei marca el inicio de una agenda oficial recargada, cuyo primer compromiso se cumple este mediodía. El Presidente tiene previsto asistir a la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un evento clave para el sector que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires.

La FIT, que congrega a referentes y operadores turísticos internacionales, se lleva a cabo entre el 27 y el 30 de septiembre, y la presencia del jefe de Estado subraya el interés del Gobierno en impulsar este sector económico.

El discurso en La Rural Durante su exposición, que se extendió por unos quince minutos, Milei centró su mensaje en la necesidad de reformas estructurales y volvió a remarcar que “el orden fiscal no se negocia”. Habló de la importancia de un cambio en el régimen impositivo y laboral, y pidió sostener el rumbo actual: “Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Vamos por el camino correcto. No vinimos a construir la casa por el techo sino a sentar los cimientos del crecimiento a largo plazo”.