Se encontró con sus enemigos en Las Heras y lo acribillaron: logró escapar en moto con 4 tiros en el pecho

Se encontró con sus enemigos en Las Heras y lo acribillaron.

Un joven de 24 años resultó gravemente herido tras una riña ocurrida en Las Heras durante la tarde de este jueves. El hecho tuvo lugar cerca de las 19.30 horas, en la intersección de las calles México y Resistencia.

Según informaron fuentes policiales, la víctima —identificada como C.E.N.— circulaba en una motocicleta Gilera 150 cc cuando fue interceptada por varios sujetos con quienes mantenía conflictos previos. En medio de una pelea, los agresores le efectuaron varios disparos.

El joven logró escapar del lugar y llegar hasta la vivienda de un familiar, donde fue auxiliado y trasladado al Hospital Carrillo, donde los médicos constataron cuatro heridas de arma de fuego en el tórax, todas sin orificio de salida. Posteriormente, fue derivado al Hospital Lagomaggiore para una mejor atención.