Dos detenidos y más de tres kilos de cocaína secuestrados tras cuatro allanamientos en Guaymallén

La Policía de Mendoza detuvo a dos personas y secuestró más de tres kilos de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.

Desarticularon un punto de venta de drogas en Guaymallén.

Una investigación desarrollada por personal de Lucha Contra el Narcotráfico permitió concretar cuatro allanamientos simultáneos en Guaymallén, donde fueron detenidas dos personas y se secuestró una importante cantidad de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos incorporados a una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Los operativos se realizaron en distintos barrios del departamento Las medidas judiciales se llevaron a cabo en un domicilio ubicado en la intersección de Brasil y Mariano Moreno, en el barrio Lihué, en dos viviendas del barrio Fuerza y Progreso y en un inmueble situado sobre calle Araujo.

Desarticularon un punto de venta de drogas en Guaymallén. Prensa Gobierno de Mendoza Desarticularon un punto de venta de drogas en Guaymallén. Prensa Gobierno de Mendoza Como resultado de los procedimientos, los efectivos detuvieron a un hombre de 30 años y una mujer de 29, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Durante los allanamientos, la Policía incautó tres ladrillos de cocaína compactada de máxima pureza, con un peso total de 3.120 gramos.

Además, los investigadores secuestraron aproximadamente un millón de pesos en efectivo, una camioneta Volkswagen Amarok y una importante cantidad de teléfonos celulares, elementos que fueron incorporados a la investigación.