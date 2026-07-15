15 de julio de 2026 - 22:25

Festejos sin freno en la Quinta de Olivos: una multitud celebra el triunfo de la Selección Argentina

Miles de personas festejan el pase a la final del Mundial 2026. La multitud desbordó las calles y obligó a interrumpir el tránsito en la residencia oficial del presidente argentino.

Festejos en la zona de la Quinta de Olivos tras la clasificación de la Selección Argentina.

Festejos en la zona de la Quinta de Olivos tras la clasificación de la Selección Argentina.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El histórico triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026 desató una multitudinaria celebración en las inmediaciones de la Quinta de Olivos. Apenas terminó el partido frente a Inglaterra -que nos dio la clasificación a la final-, miles de hinchas salieron a las calles y convirtieron el lugar en uno de los puntos principales de festejo del país.

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Con el paso de los minutos, la concentración fue creciendo hasta ocupar varias cuadras y bloquear el tránsito. La cantidad de personas dejó colectivos parados en medio de la avenida y algunos hinchas incluso se subieron a los techos de las unidades para cantar y agitar banderas.

Festejos en la zona de la Quinta de Olivos tras la clasificación de la Selección Argentina.

Festejos en la zona de la Quinta de Olivos tras la clasificación de la Selección Argentina.

Familias, amigos, jóvenes y adultos mayores participaron de los festejos, todos vestidos con camisetas argentinas y acompañados por bombos, banderas y bocinazos que marcaron la celebración. Todos unidos por un mismo sentimiento: festejar el pase a una nueva final del mundo.

En medio de la euforia, algunos hinchas se subieron a los techos de las unidades para cantar, agitar banderas y celebrar junto al resto de la multitud, en una de las imágenes más llamativas de la noche.

Fiesta por la histórica clasificación contra los ingleses

Los festejos comenzaron apenas finalizó el partido y, rápidamente, se escucharon fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Olivos.

Las celebraciones continuaron durante varias horas con cánticos dedicados a la Selección, caravanas de autos y una atmósfera de alegría que recordó las grandes noches mundialistas.

Con Argentina nuevamente en una final del mundo, los hinchas volvieron a demostrar que cada paso del equipo se vive con una intensidad única, convirtiendo las calles en un escenario de celebración que quedará entre las postales más recordadas del Mundial 2026.

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