15 de julio de 2026 - 20:49

Alerta naranja por nevadas intensas y viento Zonda en Mendoza este jueves: a qué zonas afectará

El reporte de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada con una máxima que trepará hasta los 20°C en el llano. El SMN advierte sobre severas complicaciones en todo el corredor andino.

Alerta por viento Zonda en Mendoza.

Alerta por viento Zonda en Mendoza.

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Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves se presentará en Mendoza un escenario meteorológico de extrema complejidad. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la provincia tendrá una tarde de calor extraño durante el invierno en los sectores bajos, motorizada por condiciones de severa inestabilidad en las zonas de montaña.

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La jornada en la planicie estará caracterizada por un estado parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura.

Tras un amanecer frío donde la mínima se ubicará en los 5°C, la influencia indirecta de los sistemas de baja presión cordilleranos impulsará el termómetro de forma inusual, permitiendo que la máxima alcance los 20°C durante la tarde en el Gran Mendoza y los oasis productivos.

Sin embargo, los principales focos de atención estarán focalizados en los sectores más elevados. El reporte emitió un aviso de alerta por viento Zonda en precordillera y Malargüe, fenómeno que generará ráfagas con potencial para descender a los sectores más bajos.

Alerta máxima: temporada de nevadas intensas en Cordillera

La situación meteorológica más crítica se desarrollará en el arco montañoso, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo estricta vigilancia la zona fronteriza debido al pronóstico de nevadas intensas en cordillera.

Se anticipa alerta naranja por un temporal de gran magnitud con acumulación severa de nieve y fuertes ráfagas de viento blanco, lo que provocará la anulación total de la visibilidad.

Alerta naranja por nevadas y amarilla por viento Zonda en Mendoza.

Alerta naranja por nevadas y amarilla por viento Zonda en Mendoza.

Pronóstico extendido: así estará el tiempo este viernes

El panorama atmosférico cambiará drásticamente a partir del viernes 17 de julio debido al ingreso de un frente fresco desde el cuadrante sur. El pronóstico extendido anticipa una jornada mayormente nublado con precipitaciones aisladas que se inician en el sur provincial, vientos moderados del sudeste.

El cambio de circulación provocará un descenso térmico, fijando la máxima en los 18°C y la mínima en 6°C, mientras que en la frontera se mantendrán las condiciones de nevadas intensas en cordillera.

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