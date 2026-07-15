Aumentan más del 25% las tarifas de taxis y remises: cuánto cuesta viajar desde hoy

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó un aumento del 25,22% en las tarifas de taxis y remises de toda la provincia luego de que el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) concluyera el estudio de costos y recomendara la modificación del cuadro tarifario.

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La actualización fue dispuesta por la Subsecretaría de Transporte mediante la Resolución 982, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La decisión se conoce dos semanas después de que el Directorio del EMOP aprobara el informe técnico elaborado por la Subdirección de Control, Tarifas y Supervisión, en el que se concluyó que era necesario actualizar las tarifas para que los permisionarios pudieran afrontar los costos de inversión, explotación y mantenimiento del servicio.

Ese informe fue elevado a la Subsecretaría de Transporte, autoridad de aplicación encargada de definir si avanzaba con el incremento.

En la resolución, el Ejecutivo sostiene que se cumplieron todas las instancias previstas por la normativa vigente, entre ellas la convocatoria al Órgano Consultivo, la audiencia pública realizada el 19 de junio, el análisis de las observaciones formuladas por los participantes y la elaboración del informe técnico definitivo.

Asimismo, ratifica que el estudio de costos determinó la necesidad de incrementar la recaudación del servicio en un 25,22% para cubrir los costos que afronta el sector.

Cómo quedan las tarifas de taxis y remises en Mendoza

Con la entrada en vigencia de la resolución, las nuevas tarifas máximas comenzaron a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.

Para el servicio de taxis en el Gran Mendoza, la bajada de bandera diurna quedó fijada en $1.724, mientras que la ficha tendrá un valor de $91. En horario nocturno, la bajada de bandera será de $2.060 y la ficha costará $112.

En las zonas Centro, Sur, Norte, Este y Uspallata, los taxis tendrán una bajada de bandera diurna de $1.919 y una ficha de $107. Durante el horario nocturno, esos valores pasarán a $2.291 y $121, respectivamente.

En cuanto a los remises del Gran Mendoza, la bajada de bandera diurna quedó establecida en $1.775, con una ficha de $102. En horario nocturno, la bajada de bandera será de $2.142 y la ficha tendrá un valor de $113.

Para los remises del resto de la provincia, la bajada de bandera diurna será de $1.973 y la ficha de $112, mientras que durante la noche esos valores ascenderán a $2.371 y $122, respectivamente.

La resolución también mantiene que el horario nocturno para la aplicación de las tarifas diferenciadas comprende la franja entre las 22 y las 5.

La resolución