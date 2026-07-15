15 de julio de 2026 - 08:01

Comercios cerrados a las 15, transporte normal y calles valladas: así estará Mendoza por Argentina-Inglaterra

Por la euforia del partido de esta tarde, reforzarán los controles policiales en sectores de Arístides, Peatonal Sarmiento y Juan B. Justo.

La calle Arístides, uno de los epicentros por el partido de la Selección Argentina.&nbsp;&nbsp;

La calle Arístides, uno de los epicentros por el partido de la Selección Argentina.  

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Marcelo Rolland
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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El Ministerio de Seguridad y Justicia confirmó que el dispositivo abarcará distintos sectores del Gran Mendoza, con un refuerzo de unos 200 efectivos respecto del operativo implementado el sábado pasado.

Los principales puntos de concentración serán la Peatonal Sarmiento (kilómetro cero), Arístides Villanueva y Juan B. Justo, donde desde el mediodía se colocarán vallados y se realizarán requisas a quienes ingresen para participar de los festejos. También habrá mayor presencia policial en los portones del parque General San Martín y en la Terminal de Ómnibus.

Por el partido, refuerzan personal policial en los puntos populares

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"Vamos a seguir trabajando como en todos los partidos. Vamos a reforzar espacios verdes y la cantidad de efectivos, tanto en la previa como en el pospartido", explicó ayer Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, en una conferencia de prensa.

El funcionario precisó que habrá 500 policías distribuidos en distintos puntos del Gran Mendoza, con el objetivo de prevenir incidentes y ordenar la circulación de personas y vehículos. También se sumarán más efectivos en el Este, Sur y Valle de Uco.

Colectivos y metrotranvía funcionarán normalmente este miércoles

Una de las principales diferencias con el operativo del último partido del sábado será el transporte público.

Desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron que los colectivos y el metrotranvía prestarán servicio con normalidad durante todo el miércoles, incluso mientras se dispute Argentina-Inglaterra y una vez finalizado.

Colectivos y metrotranv&iacute;a con normalidad este mi&eacute;rcoles 15 de julio

Colectivos y metrotranvía con normalidad este miércoles 15 de julio

La medida busca evitar los inconvenientes registrados el sábado, cuando la interrupción del servicio generó numerosas quejas de usuarios.

En ese sentido, Amat recomendó a quienes deban movilizarse hacerlo con anticipación.

"En la previa, la recomendación a los conductores es que salgan con tiempo y no anden apurados. En el pospartido, que eviten las zonas donde habrá festejos, siempre que lleguemos a la final", señaló el funcionario provincial.

Comercios del Centro cerrarán a las 15 horas

En paralelo, el comercio del microcentro mendocino acordó cerrar sus puertas a partir de las 15 para permitir que comerciantes y empleados puedan seguir el partido de la Selección Argentina.

Desde las cámaras empresarias explicaron que la decisión fue consensuada de manera generalizada entre los locales de la Ciudad de Mendoza y recomendaron a los clientes realizar sus compras durante la mañana para evitar aglomeraciones en la previa del encuentro.

Más controles para evitar incidentes

El jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, aseguró que el operativo fue organizado con personal convocado especialmente para esta cobertura, por lo que el servicio preventivo habitual no se verá afectado.

"Los más de 500 efectivos destinados a este operativo corresponden a personal con recargo de servicio, por lo que la prevención habitual no se resentirá. Además, todas las unidades especiales permanecerán en apresto para intervenir si la situación lo requiere", explicó.

Calipo indicó que el objetivo será acompañar los festejos y prevenir situaciones de violencia.

"La Policía estará acompañando a quienes quieran celebrar para evitar que personas inadaptadas provoquen desmanes o concurran con armas blancas o armas de fuego. Todo el dispositivo fue pensado para prevenir situaciones de riesgo y proteger a los mendocinos."

Además, advirtió que cualquier conducta que represente un peligro para terceros será sancionada.

"Cuando se detecten situaciones que impliquen un riesgo o constituyan una infracción o un delito, la Policía actuará de inmediato, dará intervención a la autoridad judicial competente y procederá conforme a las directivas que se impartan. Queremos que todos disfruten de una jornada histórica, pero con responsabilidad y sentido común", concluyó.

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