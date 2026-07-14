Nueva edición de Mendoza Coopera 2026: agenda, actividades y cómo inscribirse al encuentro

La nueva edición de Mendoza Coopera reunirá a empresas cooperativas, referentes del sector, instituciones y organismos públicos para impulsar el intercambio de experiencias y fortalecer el desarrollo del cooperativismo en la provincia.

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El encuentro se realizará el 6 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza y contará con una agenda enfocada en innovación, gestión, financiamiento y herramientas para potenciar el crecimiento de las cooperativas mendocinas.

La agenda de Mendoza Coopera 2026 estará orientada a los desafíos actuales que atraviesan las empresas cooperativas y a las herramientas que pueden incorporar para mejorar su gestión, sumar innovación y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Durante la jornada se abordarán temáticas vinculadas con Gobierno Abierto, Open Government Partnership, la experiencia Mondragón, compliance y transparencia, Economía del Conocimiento y HealthTech, juventudes en el cooperativismo y financiamiento . Estos ejes buscarán acercar conocimientos y experiencias que permitan fortalecer la competitividad de las cooperativas, generar nuevas alianzas estratégicas e incorporar modelos de gestión sostenibles.

La directora de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción, Andrea Nallim , destacó el objetivo de esta nueva edición y señaló: “Las empresas cooperativas tienen un enorme potencial para innovar, generar empleo y crear valor en sus comunidades. Mendoza Coopera busca brindar herramientas concretas para fortalecer su gestión, impulsar nuevos proyectos, ampliar redes de vinculación y abrir oportunidades de negocio que les permitan seguir creciendo en un contexto cada vez más desafiante. Creemos que la cooperación y la innovación son claves para construir un desarrollo productivo sostenible” .

La actividad se realizará en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza con participación de empresas e instituciones.

Luego del resultado de la edición 2025, que reunió a más de mil participantes, Mendoza Coopera volverá a posicionarse como un espacio de referencia para el sector cooperativo provincial, promoviendo la articulación entre empresas, instituciones y organismos públicos.

Cómo inscribirse a Mendoza Coopera 2026 y cuándo será el encuentro

La jornada de Mendoza Coopera 2026 se realizará el miércoles 6 de agosto en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. El encuentro está pensado como un espacio para que las empresas cooperativas puedan vincularse, conocer nuevas herramientas y acceder a experiencias que contribuyan a su crecimiento.

En los próximos días se dará a conocer la agenda completa, los paneles y los detalles del proceso de inscripción para participar de la actividad.

Las personas interesadas en asistir ya pueden acceder al formulario habilitado para la inscripción:

Enlace de inscripción: https://congresstools.com.ar/cooperativas/