Mendoza será sede de Invest In LAC 2026: cuándo llegará el evento que buscará atraer nuevas inversiones a la región

Mendoza fue elegida para albergar Invest In LAC 2026 , un encuentro internacional de carácter privado que convocará a 150 referentes del ecosistema financiero global . La provincia recibirá a asignadores de capital, gestores de fondos y desarrolladores de negocios de distintos mercados con el objetivo de generar oportunidades de inversión en América Latina y el Caribe.

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Organizado por ProMendoza, Embarca y Colaborativo , el evento se desarrollará en noviembre de 2026 y combinará reuniones privadas, espacios de networking y visitas estratégicas . La agenda comenzará en Mendoza y luego continuará en Santiago de Chile, con una propuesta orientada a fortalecer los vínculos entre inversores internacionales y los ecosistemas productivos de la región.

La provincia fue seleccionada para recibir este encuentro por el posicionamiento internacional que logró en los últimos años gracias al crecimiento de su ecosistema de innovación, la articulación entre el sector público y privado y el desarrollo de sectores con potencial para atraer inversiones.

El foro reunirá a fondos, gestores de capital y empresarios para analizar oportunidades en América Latina y el Caribe.

El foro reunirá a 150 invitados especialmente seleccionados : 50 allocators (asignadores de capital), 50 managers (gestores de fondos) y 50 operators (operadores y desarrolladores de negocios) . Los participantes representarán instituciones y fondos de Canadá, China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Qatar, entre otros mercados.

Noelia de la Rosa, coordinadora del Área de Atracción de Inversiones de ProMendoza, explicó: "Invest in LAC es un encuentro diseñado para reunir en Mendoza a los principales actores del ecosistema global de inversiones. Convocará a fondos de inversión, ejecutivos y representantes de distintas partes del mundo con el objetivo de que, a través de una agenda exclusiva de reuniones, experiencias y espacios de intercambio, puedan conocer de primera mano las oportunidades que ofrecen América Latina y, especialmente, Argentina como destino para desarrollar nuevos negocios ".

La agenda incluirá reuniones privadas, rondas de vinculación, espacios de intercambio y recorridos estratégicos pensados para facilitar contactos entre quienes administran capital y quienes lideran proyectos con potencial de crecimiento en la región.

Qué oportunidades abrirá el foro para Mendoza y la región

Invest In LAC 2026 pondrá el foco en sectores con perspectivas de crecimiento como energía, agronegocios, tecnología, salud, educación, manufactura, retail y hospitalidad. El objetivo es impulsar alianzas que permitan movilizar capital hacia proyectos estratégicos y generar relaciones de largo plazo entre inversores y empresas.

Sobre el formato del encuentro, De la Rosa señaló: "El formato del evento es completamente exclusivo y busca generar relaciones de largo plazo entre quienes tienen capacidad de invertir y quienes impulsan proyectos estratégicos. Además de las presentaciones sobre sectores como energía, agronegocios, tecnología, salud, educación, manufactura, retail y hospitalidad, será una oportunidad invaluable para que fondos corporativos y family offices de Mendoza y del país establezcan vínculos con inversores internacionales".

La funcionaria agregó: "Estas conexiones no solo favorecen la llegada de nuevas inversiones, sino que también permiten intercambiar experiencias y acceder a conocimientos clave para potenciar el desarrollo económico de la región".

La organización del evento estará a cargo de ProMendoza, entidad público-privada dedicada a impulsar la internacionalización de las empresas mendocinas; Colaborativo, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de ecosistemas de inversión sostenible en América Latina y el Caribe; y Embarca, uno de los principales impulsores del ecosistema emprendedor y tecnológico de Mendoza. La realización del foro también permitirá mostrar las capacidades productivas, tecnológicas y empresariales de la provincia ante algunos de los principales tomadores de decisión del ecosistema financiero internacional.