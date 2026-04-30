La mendocina Mercedes Llano asumió la presidencia del Partido Demócrata Nacional

La diputada nacional Mercedes Llano asumió la presidencia del Partido Demócrata Nacional (PDN) y reivindicó el papel histórico del espacio en la consolidación del liberalismo en la Argentina.

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Durante su discurso, la dirigente subrayó que el partido fue “custodio histórico del liberalismo” y destacó su trayectoria en la denominada “batalla cultural” , que —según afirmó— se sostuvo durante décadas en condiciones adversas.

En ese sentido, recordó que el PDN contribuyó a la construcción política que permitió la llegada al poder del actual presidente Javier Milei, al brindar una de las primeras estructuras partidarias que respaldaron su candidatura.

Una síntesis audiovisual del acto de asunción de @LlanoMechi en el Partido Demócrata Nacional. Una verdadero rejuvenecimiento para un partido casi centenario. pic.twitter.com/f2EaWQmcBF

Llano enfatizó que el partido atravesó años de militancia sin recursos y en un contexto hostil , enfrentando a fuerzas políticas dominantes y medios tradicionales. Según planteó, ese recorrido fue clave para impulsar una agenda liberal que hoy tiene mayor protagonismo en la política nacional.

Además, sostuvo la necesidad de consolidar alianzas dentro del espacio ideológico: “Es necesario unir fuerzas y poner a las ideas por encima de todo, respetando los matices”, afirmó.

La nueva titular del PDN también definió al partido como un actor complementario dentro del escenario político, destacando su identidad conservadora en lo institucional y liberal en lo económico, así como su defensa de las tradiciones republicanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PDNacionalArg/status/2049552681300086846&partner=&hide_thread=false La diputada nacional @LlanoMechi asumió la presidencia del Partido Demócrata.

Destacó el papel que tuvo el espacio en el inicio de la carrera política de @JMilei: “Jugamos un rol fundante para poner fin a la decadencia populista y motorizar el sueño liberal”.

En el acto de… pic.twitter.com/c1Mbj7dO9E — Partido Demócrata (@PDNacionalArg) April 29, 2026

Primera mujer en liderar el partido

La asunción de Llano marca un hecho histórico: es la primera mujer en presidir el Partido Demócrata Nacional. El acto se realizó en la sede central del partido y contó con la presencia de dirigentes y autoridades partidarias.

Participaron, entre otros, el presidente de la Convención, Patricio Villegas, y el titular saliente del PDN, Carlos Balter, además de legisladores nacionales y referentes políticos. El evento reunió a representantes del partido en distintas provincias, consolidando el inicio de una nueva etapa en la conducción del espacio.