Amplían el plazo para sumar proyectos al Distrito Minero Mendoza Norte

El interés generado en la primera etapa del Distrito Minero Mendoza Norte llevó a extender el plazo para la presentación de nuevos proyectos. Impulsa Mendoza anunció que los interesados podrán adherirse al esquema de elaboración de Informes de Impacto Ambiental particulares hasta el próximo 27 de mayo.

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Hasta el momento ya se registraron 12 proyectos que reúnen un total de 23 derechos mineros, un volumen que, según se indicó, consolida el avance del esquema de trabajo previsto para esta nueva área de desarrollo.

La prórroga busca permitir la incorporación de nuevas iniciativas interesadas en participar del proceso. Desde el organismo aclararon que continuará vigente el mecanismo de admisión por orden de presentación completa de la documentación requerida y hasta alcanzar el cupo previsto para esta convocatoria.

El proceso se mantiene bajo una coordinación conjunta con los organismos competentes y dentro de las condiciones técnicas y procedimentales definidas para el área.

Los titulares interesados en adherir deberán completar el procedimiento vigente y presentar la documentación correspondiente. La nueva fecha límite quedó establecida para el 27 de mayo de 2026 a las 23.59. Las presentaciones deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a [email protected] .

Además, para consultas e información complementaria sobre requisitos y procedimiento de adhesión, Impulsa Mendoza informó que los interesados podrán canalizar sus consultas a través de sus vías oficiales.

Qué es el Distrito Minero Mendoza Norte

Mendoza Norte Distrito Minero (MNDM) forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial con el objetivo de ordenar, planificar y potenciar el desarrollo minero en el norte mendocino.

La propuesta contempla una mirada integral del territorio, basada en la generación de información ambiental de base y en la articulación con los titulares de derechos mineros ubicados dentro del área del distrito.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el nuevo esquema forma parte de una planificación estratégica para fortalecer el posicionamiento de Mendoza dentro del mapa minero nacional, mediante herramientas que permitan establecer un marco institucional, jurídico y ambiental para el desarrollo de la actividad.

De acuerdo con información del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el área presenta características similares a las de otros grandes yacimientos andinos y cuenta con potencial geológico para cobre y oro.