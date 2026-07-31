El Gobierno envió al Congreso el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central: cuándo se podrá tratar

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , una de las iniciativas económicas más relevantes de la administración del presidente Javier Milei.

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El texto ingresó al Congreso durante la noche del jueves, aunque recién el próximo lunes tomará estado parlamentario debido a que fue presentado después del cierre de la mesa de entradas de la Cámara baja.

Con este paso, el Poder Ejecutivo pone en marcha el tratamiento legislativo de una reforma considerada estratégica dentro de su programa económico. La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central apunta a redefinir el funcionamiento de la autoridad monetaria, en línea con las políticas impulsadas por la gestión de Milei.

A partir del lunes, el proyecto quedará formalmente incorporado al temario legislativo y podrá ser girado a las comisiones correspondientes para iniciar su análisis antes de un eventual debate en el recinto.

La iniciativa se suma al paquete de reformas económicas promovidas por el Ejecutivo, que busca avanzar en cambios estructurales en el sistema financiero y monetario argentino. Por el momento, el Gobierno no difundió oficialmente el contenido completo del proyecto, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan los detalles de la propuesta que comenzará a debatirse en el Congreso.

Las cinco premisas de la reforma

La propuesta de Milei se basa en cinco pilares fundamentales para reestructurar el funcionamiento de la entidad monetaria:

Misión única: Se busca que la misión del Banco Central vuelva a ser exclusivamente la de preservar el valor de la moneda, reconociendo que la inflación es un fenómeno monetario.

Se busca que la misión del Banco Central vuelva a ser exclusivamente la de preservar el valor de la moneda, reconociendo que la inflación es un fenómeno monetario. Prohibición de financiamiento: “Se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario” . Milei enfatizó que el señoreaje constituye una falsificación de dinero tipificada en el Código Penal.

. Milei enfatizó que el señoreaje constituye una falsificación de dinero tipificada en el Código Penal. Blindaje institucional: Se pretende proteger al presidente y al directorio del BCRA de los "atropellos de la política", exigiendo una mayoría de dos tercios en el Congreso para su remoción.

Se pretende proteger al presidente y al directorio del BCRA de los "atropellos de la política", exigiendo una mayoría de dos tercios en el Congreso para su remoción. Restricción de dividendos: Se restringe el pago de dividendos por servicios de liquidez, los cuales serán imputados a una reserva técnica no distribuible.

Se restringe el pago de dividendos por servicios de liquidez, los cuales serán imputados a una reserva técnica no distribuible. Eliminación de mecanismos de deuda: Se eliminarán las denominadas letras intransferibles, a las que el presidente se refirió como otra "estafa".

Hacia un programa de reformas integrales

Milei aclaró que esta reforma no actuará de forma aislada, sino que es parte de un plan más amplio que incluye cambios en el mercado de capitales y de seguros, además de lo que denominó el "grillete fiscal".

Sobre este último punto, explicó que “el ‘grillete fiscal’ consistirá en una regla permanente que garantizará que la Argentina no pueda aprobar ni sostener un presupuesto deficitario”. Este sistema incluiría un mecanismo de shutdown donde, de no restablecerse el equilibrio fiscal en un plazo determinado, “se paralizarán las actividades no esenciales del Estado”.