5 de julio de 2026 - 20:14

Egipto calienta el cruce con Argentina: confianza plena en Salah y un mensaje para Messi

A horas del choque de octavos de final en Atlanta, uno de los asistentes de Hossam Hassan, aseguró que el equipo no piensa en Lionel Messi y destacó el liderazgo de Mohamed Salah.

Ibrahim Hassan, asistente técnico de la selección africana y hermano del entrenador Hossam Hassan, dejó un mensaje contundente al minimizar el peso de Lionel Messi. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ibrahim Hassan, asistente técnico de la selección africana y hermano del entrenador Hossam Hassan, dejó un mensaje contundente al minimizar el peso de Lionel Messi.

 

 

 

 

 

 

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A pocas horas del cruce frente a Argentina por los octavos de final del Mundial 2026, en Egipto reina la confianza. Ibrahim Hassan, asistente técnico de la selección africana y hermano del entrenador Hossam Hassan, dejó un mensaje contundente al minimizar el peso de Lionel Messi y remarcar que su equipo llega convencido de poder competir de igual a igual.

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En declaraciones al canal egipcio Sada al-Balad, el integrante del cuerpo técnico fue tajante al referirse al capitán argentino. "No vemos a Messi. Les pedimos a los jugadores que salgan a jugar sin pensar en el rival. Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salad y a 26 Messis", afirmó.

&nbsp;Los jugadores de Egipto festejan el triunfo ante Australia que les permiti&oacute; pasar a octavos de final, donde enfrentar&aacute; a Argentina.&nbsp;

Los jugadores de Egipto festejan el triunfo ante Australia que les permitió pasar a octavos de final, donde enfrentará a Argentina.

Un Mundial histórico para los Faraones

Las declaraciones llegan en medio del mejor Mundial de la historia para Egipto. El seleccionado africano logró su primera victoria en una Copa del Mundo al vencer 3-1 a Nueva Zelanda durante la fase de grupos, un partido en el que Mohamed Salah fue uno de los protagonistas.

Ese triunfo, sumado a los empates frente a Bélgica e Irán, le permitió finalizar segundo de su zona y avanzar a la fase eliminatoria. Luego, en la Ronda de 32, eliminó a Australia tras igualar 1-1 y ganar 4-2 en la definición por penales, resultado que lo depositó entre los 16 mejores del torneo.

Salah, el gran referente del plantel

Ibrahim Hassan también se refirió al presente de Mohamed Salah, quien llegó entre algodones al compromiso frente a Australia después de sufrir una molestia física ante Irán.

Según explicó, el delantero realizó un intenso trabajo de recuperación para poder estar disponible y respondió dentro del campo. Además, destacó el cambio que experimentó desde la llegada del actual cuerpo técnico.

"Está atravesando un momento diferente con la selección. Se reencontró con su mejor versión y es un ejemplo para todos sus compañeros", sostuvo sobre el futbolista del Liverpool.

Selecci&oacute;n de Egipto

Selección de Egipto

La receta de Hossam Hassan

El asistente también reveló cómo trabaja Hossam Hassan en la preparación de cada encuentro. Según explicó, el entrenador analiza en profundidad a cada rival y transmite todos los detalles tácticos al plantel antes de cada partido.

Esa preparación, aseguró, se complementa con un fuerte respaldo anímico para que el equipo afronte cada compromiso convencido de sus posibilidades, independientemente del adversario.

Sin conformarse con haber llegado hasta acá

Más allá del histórico recorrido, en Egipto aseguran que el objetivo nunca fue únicamente participar del Mundial."Desde el primer día les dijimos que no vinimos solo a estar acá. Queremos llegar lo más lejos posible", expresó Ibrahim Hassan, quien además reconoció que algunos futbolistas arrastran desgaste físico, aunque descartó lesiones importantes de cara al partido frente a Argentina.

Con ese mensaje de confianza y el liderazgo de Mohamed Salah como bandera, los Faraones buscarán dar uno de los grandes golpes del Mundial cuando enfrenten este martes al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni por un lugar en los cuartos de final.

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