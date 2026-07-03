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Mundial 2026: Egipto eliminó a Australia por penales 4-2, se metió en octavos y podría ser rival de Argentina

MUNDIAL 2026. Australia y Egipto igualaron 1-1 durante los 90 minutos y en el alargue. El pase a octavos de final, se definió por penales. Ganó Egipto 4-2. Ahora, espera por Argentina o Cabo Verde.

Egipto y Australia empatan 1 a 1 en busca de un lugar en octavos del Mundial 2026
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Egipto eliminó a Australia tras derrotarlo por 4-2 en la definición por penales. Durante los 90 minutos y el alargue, iguaalaron 1-1. En la tanda de penales, el equipo transcontinental se impuso por 4-2: anotó todos los penales ejecutados y el equipo de Oceanía falló dos. Los goles del encuentro lo marcaron: Emam Ashour para Egipto a los 13 minutos del primer tiempo e igualó la historia Mohamed Hany en contra de su valla a los 10' del complemento.

La definición por penales que le dio a Egipto el pase a octavos de final

  • ¡Souttar la tiró por arriba! | AUSTRALIA 0 - EGIPTO 0
  • Saber convirtió cruzado | AUSTRALIA 0 - EGIPTO 1
  • Irivine metió para Australia | AUSTRALIA 1 - EGIPTO 1
  • Gol de Rabia para Egipto | AUSTRALIA 1 - EGIPTO 2
  • Mabil metió el de Australia | AUSTRALIA 2 - EGIPTO 2
  • ¡La picó Salah y convirtió! | AUSTRALIA 2 - EGIPTO 3
  • ¡Herrington al palo! | AUSTRALIA 2 - EGIPTO 3
  • ¡Gol de Hossam! | AUSTRALIA 2 - EGIPTO 4

Ahora, Egipto espera rival que saldrá de la llave entre la Selección Argentina y Cabo Verde, encuentro que arrancará a las 19,

Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto

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