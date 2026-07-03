Mundial 2026: Egipto eliminó a Australia por penales 4-2, se metió en octavos y podría ser rival de Argentina

En el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Egipto eliminó a Australia tras derrotarlo por 4-2 en la definición por penales. Durante los 90 minutos y el alargue, iguaalaron 1-1. En la tanda de penales, el equipo transcontinental se impuso por 4-2: anotó todos los penales ejecutados y el equipo de Oceanía falló dos. Los goles del encuentro lo marcaron: Emam Ashour para Egipto a los 13 minutos del primer tiempo e igualó la historia Mohamed Hany en contra de su valla a los 10' del complemento.