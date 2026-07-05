5 de julio de 2026 - 20:45

El drama de Neymar: Brasil eliminado y un adiós que duele en el Mundial 2026

Neymar ingresó en el complemento, convirtió el gol del descuento y terminó el partido llorando tras la eliminación de Brasil ante Noruega en Nueva Jersey.

Neymar, entre lágrimas y desconsuelo, tras una nueva frustración mundialista con la camiseta de la Canarinha, en otra dura eliminación de Brasil en la Copa del Mundo.

Neymar, entre lágrimas y desconsuelo, tras una nueva frustración mundialista con la camiseta de la Canarinha, en otra dura eliminación de Brasil en la Copa del Mundo.

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El Mundial 2026 volvió a ser un golpe duro para Neymar . Entre lesiones, dudas físicas y una preparación irregular, el delantero del Santos llegó con lo justo y terminó su participación con otra eliminación temprana de Brasil, esta vez en octavos de final ante Noruega.

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Ingresó a los 67 minutos con la intención de cambiar el rumbo del partido, pero el contexto ya era adverso para la Verdeamarela, que no logró imponer condiciones en Nueva Jersey.

Haaland, el nombre del partido

La figura excluyente fue Erling Haaland. El delantero noruego marcó los dos goles del triunfo y sostuvo a su equipo en los momentos clave, transformando un partido cerrado en una clasificación histórica para los Vikingos.

Su aparición en el juego fue determinante: primero ganó de cabeza para abrir el marcador y luego sentenció el encuentro con un remate preciso que dejó sin respuesta a Brasil.

El astro de Brasil no tuvo consuelo tras la eliminación frente a Noruega.

El astro de Brasil no tuvo consuelo tras la eliminación frente a Noruega.

Errores, chances desperdiciadas y una oportunidad perdida

Brasil tuvo situaciones claras para cambiar la historia, pero no las aprovechó. Bruno Guimarães falló un penal atajado por Örjan Nyland y Endrick desperdició un mano a mano que pudo haber significado el empate.

La falta de eficacia terminó siendo decisiva ante un rival que no perdonó en los momentos clave.

Neymar, entre la frustración y el intento de reacción

El ingreso de Neymar buscó darle otra energía al equipo, pero el desenlace terminó siendo aún más doloroso. En el tramo final, el delantero convirtió un penal que apenas decoró el resultado.

En medio de la tensión, vivió un cruce con el arquero noruego y más tarde terminó el partido entre lágrimas, consuelo de Raphinha mediante.

Alisson y Endrick tratan de consolar a Neymar.

Alisson y Endrick tratan de consolar a Neymar.

Un final cargado de simbolismo

El cierre del partido encontró a Neymar completamente abatido, rezando en el campo de juego antes de retirarse al vestuario. Con cuatro Mundiales disputados y sin título, su recorrido mundialista suma otra eliminación temprana, esta vez en octavos.

Brasil, por su parte, vuelve a irse sin alcanzar las instancias decisivas, mientras Noruega se instala entre los ocho mejores del torneo y continúa su camino en el Mundial 2026.

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