El drama de Neymar: Brasil eliminado y un adiós que duele en el Mundial 2026

El Mundial 2026 volvió a ser un golpe duro para Neymar . Entre lesiones, dudas físic as y una preparación irregular, el delantero del Santos llegó con lo justo y terminó su participación con otra eliminación temprana de Brasil , esta vez en octavos de final ante Noruega .

Haaland fue letal y Noruega dejó afuera a Brasil en los octavos de final

Furor por el Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la Selección Argentina vs. Egipto

Ingresó a los 67 minutos con la intención de cambiar el rumb o del partido, pero el contexto ya era adverso para la Verdeamarela, que no logró imponer condiciones en Nueva Jersey .

La figura excluyente fue Erling Haaland. El delantero noruego marcó los dos goles del triunfo y sostuvo a su equipo en los momentos clave, transformando un partido cerrado en una clasificación histórica para los Vikingos.

Su aparición en el juego fue determinante: primero ganó de cabeza para abrir el marcador y luego sentenció el encuentro con un remate preciso que dejó sin respuesta a Brasil.

Brasil tuvo situaciones claras para cambiar la historia, pero no las aprovechó. Bruno Guimarães falló un penal atajado por Örjan Nyland y Endrick desperdició un mano a mano que pudo haber significado el empate .

El astro de Brasil no tuvo consuelo tras la eliminación frente a Noruega.

La falta de eficacia terminó siendo decisiva ante un rival que no perdonó en los momentos clave.

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Neymar se puso a llorar tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NnQyP9S9gJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Neymar, entre la frustración y el intento de reacción

El ingreso de Neymar buscó darle otra energía al equipo, pero el desenlace terminó siendo aún más doloroso. En el tramo final, el delantero convirtió un penal que apenas decoró el resultado.

En medio de la tensión, vivió un cruce con el arquero noruego y más tarde terminó el partido entre lágrimas, consuelo de Raphinha mediante.

Alisson y Endrick tratan de consolar a Neymar. EFE

Un final cargado de simbolismo

El cierre del partido encontró a Neymar completamente abatido, rezando en el campo de juego antes de retirarse al vestuario. Con cuatro Mundiales disputados y sin título, su recorrido mundialista suma otra eliminación temprana, esta vez en octavos.

Brasil, por su parte, vuelve a irse sin alcanzar las instancias decisivas, mientras Noruega se instala entre los ocho mejores del torneo y continúa su camino en el Mundial 2026.