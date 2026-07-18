La desesperación de un campeón del Mundo porque Estados Unidos le negó el ingreso al país

El exfutbolista Joan Capdevila , campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, reveló que no podrá viajar a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 , luego de que las autoridades estadounidenses le rechazaran la autorización de viaje ESTA , indispensable para ingresar al país.

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El histórico lateral izquierdo hizo pública su situación a través de sus redes sociales, donde pidió ayuda para intentar revertir la decisión.

" Necesito ayuda, Donald Trump. Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ", escribió en su cuenta de X, en un mensaje dirigido al expresidente estadounidense.

En una entrevista concedida al programa El Partidazo, de la cadena COPE, Capdevila explicó que el rechazo está relacionado con un viaje que realizó hace casi una década.

¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1

Según contó, en 2016 viajó a Irán para disputar un partido y esa visita le impide acceder al sistema ESTA, salvo que tramite otro tipo de visa.

"Me lo han denegado porque estuve hace diez años, en 2016, jugando un partido en Irán. Se ve que si has estado en Irán no puedes entrar en Estados Unidos a no ser que tengas otro visado o algo así", explicó.

Joan Capdevila, campeón del Mundo en 2010 con España.

El campeón del mundo lamentó especialmente no compartir la experiencia junto a sus hijos. "¿Alguien me puede ayudar con esto? No saben la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", expresó.

Y agregó: "No me puedo creer que no me permitan entrar en Estados Unidos y perderme un momento así con mis hijos, que tanto amamos el fútbol".

Capdevila formó parte del plantel que conquistó el único Mundial de la historia de España en Sudáfrica 2010 y esperaba reencontrarse con varios de sus excompañeros durante la final del Mundial 2026, donde la Roja enfrentará a Argentina.