La Liga Profesional suspendió la fecha 9 en respaldo a la AFA

Los clubes decidieron por unanimidad frenar la actividad de jueves a domingo tras la denuncia presentada por ARCA.

En una reunión de Comité Ejecutivo realizada este jueves, la Liga Profesional de Fútbol resolvió suspender la novena fecha del torneo, programada entre el 5 y el 8 de marzo. La decisión fue adoptada por unanimidad como gesto de respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino, luego de la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El origen del conflicto El planteo de ARCA se remonta a una presentación realizada en diciembre pasado, en la que el organismo sostuvo que la AFA habría incumplido obligaciones vinculadas al pago del Impuesto a las Ganancias, el IVA y aportes previsionales durante distintos meses de 2024 y 2025. El monto observado ascendería a 19.353 millones de pesos.

La situación escaló en las últimas semanas y derivó en un nuevo capítulo de tensión institucional, con cruces y posicionamientos públicos.

Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional Independiente Rivadavia - Independiente Avellaneda, por la Liga Profesional Walter Caballero / Los Andes Aseguran que la deuda es inexistente Durante el encuentro del Comité Ejecutivo, según trascendió, se habría presentado documentación oficial que indicaría que la deuda reclamada es “cero”. Con ese argumento sobre la mesa, los dirigentes optaron por avanzar con la suspensión total de la jornada como señal de respaldo a la conducción de la AFA.

La medida implica un parate general de la actividad profesional entre jueves y domingo, en todas las categorías bajo la órbita de la Liga Profesional.