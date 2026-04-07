China y Rusia vetaron la resolución de la ONU para desbloquear el estrecho de Ormuz

La crisis en Medio Oriente ha alcanzado un punto crítico este martes tras el veto de China y Rusia a una resolución del Consejo de Seguridad de laONU. El proyecto, impulsado por Baréin en coordinación con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Qatar y Omán, buscaba establecer medidas defensivas y escoltas para buques mercantes en el estrecho de Ormuz.
A pesar de contar con once votos a favor, la oposición de los dos miembros permanentes y las abstenciones de Colombia y Pakistán, impidió que la comunidad internacional estableciera un marco de protección para esta arteria clave, por la que circula el 20% del suministro energético global.
El estrecho permanece bloqueado por el gobierno islámico desde el pasado 28 de febrero, fecha en que se inició el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel.
Esta parálisis diplomática ocurre en un escenario de guerra abierta; hace más de un mes que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo, Alí Jamenei y de gran parte de la cúpula militar iraní. Según reportes de diversas ONG, la violencia también ha dejado miles de víctimas civiles.
A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario lanzó una advertencia sombría, afirmando que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no reabre el estrecho.
Trump calificó el momento como uno de los más importantes de la historia y sugirió que el fin de "47 años de extorsión, corrupción y muerte" podría dar paso a algo "revolucionariamente maravilloso" bajo un nuevo régimen.
Por su parte, el régimen iraní ha respondido con firmeza a las amenazas de Washington. La Guardia Revolucionaria advirtió que, si las fuerzas estadounidenses destruyen infraestructura crítica como plantas eléctricas o puentes, la respuesta militar de Teherán no se limitará al área del conflicto, sino que irá “más allá de la región”.
Con el reloj corriendo y la vía diplomática en la ONU agotada por el veto, el mundo observa con incertidumbre el desenlace de esta crisis energética y humanitaria.