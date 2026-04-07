China y Rusia vetaron la resolución de la ONU para desbloquear el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad no logró un acuerdo, mientras EEUU advierte sobre consecuencias devastadoras si Teherán no reabre la vía.

Países latinoamericanos condenan operación militar en Irán y llaman al diálogo en la ONU.

La crisis en Medio Oriente ha alcanzado un punto crítico este martes tras el veto de China y Rusia a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El proyecto, impulsado por Baréin en coordinación con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Qatar y Omán, buscaba establecer medidas defensivas y escoltas para buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

A pesar de contar con once votos a favor, la oposición de los dos miembros permanentes y las abstenciones de Colombia y Pakistán, impidió que la comunidad internacional estableciera un marco de protección para esta arteria clave, por la que circula el 20% del suministro energético global.

El estrecho permanece bloqueado por el gobierno islámico desde el pasado 28 de febrero, fecha en que se inició el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel.

Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial Web Esta parálisis diplomática ocurre en un escenario de guerra abierta; hace más de un mes que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo, Alí Jamenei y de gran parte de la cúpula militar iraní. Según reportes de diversas ONG, la violencia también ha dejado miles de víctimas civiles.

El mensaje amenazante de Trump En este contexto de extrema volatilidad, el presidente estadounidense Donald Trump ha fijado un ultimátum que expira este martes a las 21:00 (hora de la Argentina).