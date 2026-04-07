La Casa Blanca niega que sea nuclear el ultimátum contra Irán, pero mantiene la hora límite

A pocas horas de cumplirse la hora del ultimátum, la Casa Blanca negó este martes que el vicepresidente JD Vance sugiriera que Estados Unidos podría usar armas nucleares contra Irán durante declaraciones recientes sobre operaciones militares. Mientras tanto, continuaban estancadas las negociaciones para un cese del fuego.
La aclaración llegó después de que Vance dijera que las fuerzas estadounidenses tienen herramientas que "hasta ahora no han decidido usar" para hacer cumplir un ultimátum del presidente Donald Trump. La Casa Blanca respondió en X, declarando: "Literalmente nada de lo que dijo @VP ’implica’ esto, absolutos bufones".
La declaración fue dirigida a una cuenta asociada con la exvicepresidenta Kamala Harris, que dijo que Vance implicó que Trump "podría usar armas nucleares".
La aclaración llegó mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán permanecen elevadas tras la advertencia de Trump en una publicación en redes sociales de que "una civilización entera morirá esta noche para nunca ser traída de vuelta".
Trump se refería a ataques planeados contra la infraestructura de Irán si no se alcanza un acuerdo de alto al fuego antes del límite a las 21.00 de Argentina (20.00 EST).
Según relató el presentador de Fox News, Bret Baier, el mandatario fue tajante durante una conversación privada: "Las 8 p.m. (el deadline) van a ocurrir". Trump habría asegurado que, de cumplirse el plazo sin resultados, la respuesta será "un ataque como nunca antes se ha visto".
Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkián, declaró que 14 millones de iraníes, incluido él mismo, se han ofrecido como voluntarios para sacrificar sus vidas en la guerra. Además, el régimen llamó a los ciudadanos a protegerse.
Estados Unidos y otros países como India llamaron a sus ciudadanos a salir de países amenazados por Irán, indicando que no están asegurados.
El número de muertos por la guerra, iniciada a fines de febrero, ascendió a más de 1.900 personas en Irán y a más de 1.500 en Líbano.