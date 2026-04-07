Hoy vence el plazo de EE.UU. a Irán y Trump anticipó: "Toda una civilización morirá esta noche"

El reloj marca las horas finales para que se cumpla el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , le impuso al gobierno de Irán . La Casa Blanca fijó una fecha y hora límite para que Teherán reabra el Estrecho de Ormuz o se enfrente a una ofensiva militar sin precedentes que, en palabras del mandatario, podría "eliminar" al país en una sola noche .

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Esta mañana, en su red social Truth Social , aseguró que " 47 años de extorsión, corrupción y muerte " llegarán a su fin en Irán tras un " cambio total y completo de régimen ".

Allí planteó que bajo la dirección de " mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas ", podría darse " algo revolucionariamente maravilloso " en Irán, sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de que " una civilización entera desaparezca esta noche, sin posibilidad de regreso ".

" Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá . Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total , donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?", publicó Trump.

El mensaje de Donald Trump a horas que se cumpla el plazo de su ultimátum.

Finalmente, concluyó al calificar el momento como "uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo": ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán! ".

A qué hora se cumple el ultimátum

El plazo definitivo vence este martes a las 20:00 horas del Este de los Estados Unidos (las 21:00 horas en la Argentina). Según declaraciones de Trump a la cadena CNN, el ataque podría comenzar de manera inmediata tras cumplirse el horario: "Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", sentenció.

Pese a que el plazo aún no expira, la actividad bélica ya se intensificó. Según informes de medios locales, Estados Unidos e Israel ya lanzaron este martes un ataque contra un puente cerca de la ciudad iraní de Qom, al sur de Teherán.

Irán EFE

La isla de Kharg, punto vital para la economía iraní, también habría sido blanco de ataques en las últimas horas.

Por otro lado, el ejército de Israel advirtió a los ciudadanos iraníes que eviten viajar en tren hasta al menos las 21:00 hora local (17:30 GMT) de este martes. También sugirió que no se acercaran a las vías ferroviarias durante dicho lapso, a partir del anuncio.

Como respuesta a la presión de Occidente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó la interceptación de un buque portacontenedores de propiedad israelí. Según el medio oficial Sepah News, la embarcación intentaba transportar equipo militar hacia Israel a través de los Emiratos Árabes Unidos, buscando evadir precisamente el bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

Irán EFE

Mediación estancada y la idea de los "peajes"

Egipto, Pakistán y Turquía actuaron como mediadores, pero las conversaciones indirectas se estancaron la semana pasada. Trump, fiel a su estilo, sugirió que Estados Unidos debería tomar el control total de la vía marítima: "¿Qué tal si cobramos peajes? Prefiero hacer eso a dejar que ellos los cobren".

El presidente norteamericano aseguró que Irán está "negociando de buena fe" bajo presión, pero dejó claro que la intensificación de la guerra o su final definitivo depende exclusivamente de la respuesta de Teherán antes de que el cronómetro llegue a cero esta noche.