Donald Trump amenazó con "eliminar" completamente a Irán en una sola noche: anticipó la fecha

El presidente de Estados Unidos viene de calificar como “un paso muy importante” la propuesta de alto el fuego en la guerra con Irán. Sin embargo, afirmó que no es suficiente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra Irán al asegurar que su país tiene la capacidad de “eliminarlo” completamente en una sola noche y que “esa noche podría ser este martes” al expirar el plazo que impuso para reabrir el Estrecho de Ormuz.

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, amenazó el mandatario norteamericano durante una conferencia de prensa, según reportó la cadena CNN.

Más temprano, Trump calificó como “un paso muy importante” la propuesta de alto el fuego en la guerra con Irán, pero también consideró que no es suficiente para finalizar el conflicto.

Las declaraciones se produjeron en un evento de Pascua en la Casa Blanca, tras la confirmación por parte del gobierno estadounidense de que está en estudio un acuerdo para una tregua de 45 días.

Advertencia previa de Donald Trump Trump ha advertido repetidamente que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo.