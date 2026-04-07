Irán convoca a jóvenes y artistas para formar cadenas humanas en plantas energéticas por las amenazas de Trump

Este martes, el Gobierno iraní convocó a la juventud del país a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas y puentes principales. La medida busca disuadir al presidente Donald Trump, quien advirtió que "desatará el infierno" sobre estas instalaciones si el Estrecho de Ormuz no es reabierto antes de la medianoche de hoy.

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El viceministro de Asuntos de la Juventud del ministerio de Deporte, Alireza Rahimi , calificó la movilización como un símbolo de "unidad y resistencia frente al enemigo". "Los jóvenes de Irán , con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra ", sentenció el funcionario.

La campaña no solo sumó a estudiantes, sino también a las figuras más influyentes de la cultura persa, quienes comenzaron a acampar en objetivos militares potenciales.

Entre ellos destacan el músico iraní Ali Gamsari quien se instaló ayer cerca de la central eléctrica de Damavand, la mayor del país, con el "objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán".

También se sumó el cantante Benyamin Bahadori, que pasó la noche en el puente Tabiat de Teherán y anunció que lo hará también esta noche, dado que Trump también amenazó con destruir puentes.

| URGENTE: Irán insta a los jóvenes a proteger las centrales eléctricas con cadenas humanas mientras el presidente estadounidense Trump amenaza con ataques. pic.twitter.com/SDxJ4hHlkL

Una propuesta de paz en la cuenta regresiva

Mientras se realizan cadenas humanas en las calles, la diplomacia intenta un movimiento de último minuto. La agencia estatal IRNA informó que Irán presentó una propuesta formal a Estados Unidos para finalizar la guerra. El plan incluye el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción del país y el levantamiento de las sanciones.

Desde Washington, Donald Trump afirmó anoche que se trata de una "propuesta importante", pero que "no es suficiente".

Desde que comenzó la guerra, Teherán mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, lo que hizo que el precio del petróleo se dispare a nivel global. Por allí transita el 20% del petróleo mundial e Irán solo permite el tránsito a buques de "países amigos".