7 de abril de 2026 - 13:46

Irán advierte a Estados Unidos: amenaza con una respuesta "más allá de la región" si hay ataques a civiles

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán lanzó este martes una dura advertencia hacia Estados Unidos y aseguró que responderá con una escalada mayor si se producen ataques contra objetivos civiles.

La Guardia Revolucionaria de Irán es considerada organización terrorista en Argentina

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Gentileza - BBC
Por Redacción Mundo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán lanzó este martes una dura advertencia hacia Estados Unidos y aseguró que responderá con una escalada mayor si se producen ataques contra objetivos civiles.

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A través de un comunicado difundido por su medio oficial, Sepah News, el organismo militar iraní sostuvo que no dudará en tomar represalias ante cualquier agresión. “No dudaremos en responder ante ataques viles contra instalaciones civiles”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que, en caso de que el Ejército estadounidense “cruce las líneas rojas”, la respuesta iraní “irá más allá de la región”, lo que abre la posibilidad de una escalada internacional del conflicto.

Además, desde Teherán advirtieron que podrían afectar el suministro energético global, al amenazar con privar de petróleo y gas a Estados Unidos y a sus aliados “durante años”.

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, con advertencias cruzadas que elevan la preocupación por una posible escalada militar de mayor alcance.

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