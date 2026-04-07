Aseguran que el líder supremo Mojtaba Khamenei está inconsciente y fuera de funciones en Irán

Un memorándum diplomático basado en evaluaciones de inteligencia de Israel y Estados Unidos sostiene que Mojtaba Khamenei se encuentra inconsciente y bajo tratamiento médico en la ciudad santa de Qom , lo que le impediría ejercer funciones de gobierno.

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La información fue publicada por el diario británico The Times y replicada por el medio israelí Ynet. Según el documento, el líder iraní estaría en estado grave , sin capacidad de participar en la toma de decisiones del régimen.

El informe señala además que tanto agencias de inteligencia israelíes como estadounidenses conocían desde hace tiempo su paradero. También indica que Khamenei habría resultado herido en el mismo ataque en el que murió su padre, en un episodio previo que aún genera fuerte tensión en la región.

La ciudad de Qom, donde se encontraría internado, es uno de los principales centros religiosos del chiismo islámico y está ubicada a unos 150 kilómetros de Teherán.

La revelación se da en un momento crítico del conflicto en Medio Oriente, cuando se cumplen 39 días desde el inicio de la guerra. Este martes vence además el ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que si no se alcanza un acuerdo de paz antes de las 21 (hora argentina), ordenará una ofensiva “devastadora” contra infraestructura clave de Irán .

El escenario abre interrogantes sobre la estabilidad interna del régimen iraní y el impacto que la posible incapacidad de su líder podría tener en la escalada del conflicto.

La crisis en Medio Oriente atraviesa horas decisivas. Este martes vence el ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que si Irán no acepta un acuerdo de alto el fuego antes de las 21 (hora argentina), ordenará una ofensiva “devastadora” contra infraestructura crítica del país.

El escenario se complejiza aún más por la incertidumbre en torno a la salud de Mojtaba Khamenei. Desde que fue señalado como sucesor de su padre, se multiplicaron los rumores sobre su estado físico. Incluso Trump llegó a afirmar públicamente que creía que estaba muerto, mientras que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sostuvo el pasado 13 de marzo que se encontraba “herido y probablemente desfigurado”.