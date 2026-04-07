7 de abril de 2026 - 11:56

Alerta en Rusia: advierten a sus ciudadanos no visitar estos países relacionados con Estados Unidos

El Kremlin asegura que los servicios de inteligencia estadounidenses utilizan "esquemas engañosos" con ofertas comerciales falsas para detener a ciudadanos rusos.

Rusia recomienda no viajar a los países que mantienen acuerdos con Estados Unidos.

Rusia recomienda no viajar a los países que mantienen acuerdos con Estados Unidos.

Foto:

Por Cristian Reta

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió una advertencia urgente a sus ciudadanos para que eviten viajar a Bulgaria y otros países que mantienen acuerdos de extradición con Estados Unidos. Moscú justifica esta medida denunciando una supuesta persecución judicial por parte de Washington tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.

Leé además

Elementos tirados, sin uso, pueden tener una segunda vida dentro de casa.

La manguera rota no la tires, tenés un tesoro en casa: las 2 ideas útiles que le dan valor

Por Lucas Vasquez
las botellas de detergente no las tires, tenes un tesoro en casa: la forma maravillosa de reutilizarlas

Las botellas de detergente no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma maravillosa de reutilizarlas

Por Andrés Aguilera

Rusia recomendó oficialmente a sus ciudadanos que se abstengan de visitar naciones con convenios de entrega de prisioneros a las autoridades estadounidenses. Según el comunicado diplomático, existe un riesgo real de que los viajeros terminen enfrentando condenas extensas en cárceles de Norteamérica si son capturados en terceros países.

image

Las autoridades rusas expresaron su preocupación por el aumento de la presión sancionatoria y legal ejercida durante los últimos años. El Ministerio de Exteriores afirmó que muchos ciudadanos rusos, sin saberlo, podrían estar en la mira de los servicios de inteligencia de Washington debido a las múltiples sanciones extraterritoriales vigentes.

Países bajo alerta y el riesgo de los tratados vigentes

La advertencia menciona específicamente a Bulgaria, pero la lista de destinos considerados inseguros por Moscú es mucho más amplia. Entre los lugares señalados como propensos a realizar extradiciones se encuentran los siguientes:

  • Gran Bretaña y Suiza.
  • La mayoría de los estados miembros de la Unión Europea y Canadá.
  • Australia e Israel.
  • Gran parte de Latinoamérica.
  • Diversas naciones de Asia, además de Liberia y Marruecos.

El aviso está dirigido especialmente a personas que crean tener fundamentos para ser perseguidas por la justicia estadounidense o que figuren en las listas de sancionados oficiales. Moscú sostiene que las agencias de inteligencia utilizan "esquemas engañosos" para atraer a rusos al extranjero mediante ofertas de negocios lucrativas o propuestas turísticas que terminarían en detenciones inmediatas.

image

Rusia cita extradiciones y advierte sobre posibles detenciones en el extranjero

Para justificar su postura, el gobierno ruso citó casos de extradición que marcaron su relación con Occidente. Mencionaron el arresto del traficante de armas Viktor Bout en Tailandia en 2008 como ejemplo del procedimiento que ahora denuncian. Bout fue intercambiado en 2022 por la basquetbolista estadounidense Brittney Griner, quien cumplía condena en Rusia.

Desde la invasión a Ucrania, Rusia afirma que más de 100 de sus ciudadanos han sido trasladados a Estados Unidos mediante este sistema de extradiciones desde terceros países. La advertencia actual busca evitar que el flujo de turistas y empresarios hacia países con lazos estrechos con Washington resulte en nuevos procesos judiciales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arenillas, el pueblo de Soria que busca nuevos ciudadanos.

Sin alquiler y con internet: Un pueblo de 40 habitantes busca voluntarios que quieran vivir en la montaña

Por Cristian Reta
Rusia negó la acusación de una campaña contra Milei y aseguró que no hay hechos ni pruebas

La embajada de Rusia negó la acusación de una campaña contra Milei y aseguró que "no hay hechos ni pruebas"

Revelan campaña de Rusia en los medios de comunicación de Argentina contra el gobierno de Javier Milei

Revelan campaña rusa en medios de Argentina para erosionar al gobierno de Javier Milei

Petrolero ruso Anatoly Kolodkin.

Cuba agradeció a Rusia tras la llegada de 100.000 toneladas de petróleo, en medio del bloqueo de EE.UU.