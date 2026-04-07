Alerta en Rusia: advierten a sus ciudadanos no visitar estos países relacionados con Estados Unidos

El Kremlin asegura que los servicios de inteligencia estadounidenses utilizan "esquemas engañosos" con ofertas comerciales falsas para detener a ciudadanos rusos.

Rusia recomienda no viajar a los países que mantienen acuerdos con Estados Unidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió una advertencia urgente a sus ciudadanos para que eviten viajar a Bulgaria y otros países que mantienen acuerdos de extradición con Estados Unidos. Moscú justifica esta medida denunciando una supuesta persecución judicial por parte de Washington tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.

Rusia recomendó oficialmente a sus ciudadanos que se abstengan de visitar naciones con convenios de entrega de prisioneros a las autoridades estadounidenses. Según el comunicado diplomático, existe un riesgo real de que los viajeros terminen enfrentando condenas extensas en cárceles de Norteamérica si son capturados en terceros países.

image Las autoridades rusas expresaron su preocupación por el aumento de la presión sancionatoria y legal ejercida durante los últimos años. El Ministerio de Exteriores afirmó que muchos ciudadanos rusos, sin saberlo, podrían estar en la mira de los servicios de inteligencia de Washington debido a las múltiples sanciones extraterritoriales vigentes.

Países bajo alerta y el riesgo de los tratados vigentes La advertencia menciona específicamente a Bulgaria, pero la lista de destinos considerados inseguros por Moscú es mucho más amplia. Entre los lugares señalados como propensos a realizar extradiciones se encuentran los siguientes:

Gran Bretaña y Suiza.

La mayoría de los estados miembros de la Unión Europea y Canadá.

Australia e Israel.

Gran parte de Latinoamérica.

Diversas naciones de Asia, además de Liberia y Marruecos. El aviso está dirigido especialmente a personas que crean tener fundamentos para ser perseguidas por la justicia estadounidense o que figuren en las listas de sancionados oficiales. Moscú sostiene que las agencias de inteligencia utilizan "esquemas engañosos" para atraer a rusos al extranjero mediante ofertas de negocios lucrativas o propuestas turísticas que terminarían en detenciones inmediatas.