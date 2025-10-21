21 de octubre de 2025 - 12:15

Disney confirma la tercera entrega de una de sus sagas más queridas: "Es brillante"

Una de las actrices protagonistas reveló que ya vio el guion y adelantó que la película llegará con una trama sorprendente.

Disney confirma la tercera entrega de su saga de brujas más famosa: "Es brillante"

Foto:

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy encarnan a las famosas brujas de Salem de la película de Disney.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Las Hermanas Sanderson están listas para volver. La tercera entrega de las famosas brujas de Disney que atemorizan a los niños en Halloween fue confirmada por una de sus protagonistas. “Es brillante”, aseguró la gran actriz Bette Midler.

Durante su paso por el programa “Watch What Happens Live”, la actriz reveló que ya tiene en sus manos el guion de “Hocus Pocus”, “El retorno de las brujas 3” en español. Además, contó que los productores ya están ajustando los últimos detalles antes de iniciar el rodaje de la esperada secuela.

Bette Midler, reveló la nueva película sobre las famosas brujas de Disney que regresa a la pantalla.
“Me enviaron un guion y gran parte de él era brillante”, contó la protagonista. “Me emocioné mucho. Ahora estamos definiendo qué será exactamente, dónde se rodará y cuánto costará. Todos esos detalles prácticos”, explicó.

Hocus Pocus, fenómeno que volvió a la vida gracias a Disney+

El éxito de “Hocus Pocus 2” en 2022 fue rotundo: se convirtió en la película original más vista en la historia de Disney+, con más de 2,7 mil millones de minutos reproducidos en su primer fin de semana. El público demostró que, tres décadas después del estreno de la primera entrega, en 1993, las Sanderson siguen más vivas que nunca.

Un regreso esperado por los fans

La actriz, conocida también por su papel en "Beaches", había manifestado en 2024 su deseo de acelerar el proyecto. En una entrevista dijo entre risas: “Si van a hacerlo, que lo hagan pronto, porque el tiempo no solo pasa, ¡está corriendo hacia la meta!”.

El expresidente de Walt Disney Pictures, Sean Bailey, confirmó en 2023 que la tercera parte de "Hocus Pocus" estaba oficialmente en marcha. Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, todo indica que las tres actrices del reparto original volverán a interpretar a las inolvidables brujas Winifred, Sarah y Mary Sanderson.

Con una mezcla de nostalgia, humor y magia, la tercera entrega promete cerrar -o quizá reinventar- una de las sagas más queridas del catálogo de Disney.

