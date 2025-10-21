Disney confirma la tercera entrega de una de sus sagas más queridas: "Es brillante"

Las Hermanas Sanderson están listas para volver. La tercera entrega de las famosas brujas de Disney que atemorizan a los niños en Halloween fue confirmada por una de sus protagonistas. “Es brillante”, aseguró la gran actriz Bette Midler.
Una de las actrices protagonistas reveló que ya vio el guion y adelantó que la película llegará con una trama sorprendente.
Las Hermanas Sanderson están listas para volver. La tercera entrega de las famosas brujas de Disney que atemorizan a los niños en Halloween fue confirmada por una de sus protagonistas. “Es brillante”, aseguró la gran actriz Bette Midler.
Durante su paso por el programa “Watch What Happens Live”, la actriz reveló que ya tiene en sus manos el guion de “Hocus Pocus”, “El retorno de las brujas 3” en español. Además, contó que los productores ya están ajustando los últimos detalles antes de iniciar el rodaje de la esperada secuela.
La icónica saga de Disney sigue a tres brujas del siglo XVII que regresan a la moderna Salem para desatar el caos. Las protagonistas son interpretadas por Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.
“Me enviaron un guion y gran parte de él era brillante”, contó la protagonista. “Me emocioné mucho. Ahora estamos definiendo qué será exactamente, dónde se rodará y cuánto costará. Todos esos detalles prácticos”, explicó.
El éxito de “Hocus Pocus 2” en 2022 fue rotundo: se convirtió en la película original más vista en la historia de Disney+, con más de 2,7 mil millones de minutos reproducidos en su primer fin de semana. El público demostró que, tres décadas después del estreno de la primera entrega, en 1993, las Sanderson siguen más vivas que nunca.
La actriz, conocida también por su papel en "Beaches", había manifestado en 2024 su deseo de acelerar el proyecto. En una entrevista dijo entre risas: “Si van a hacerlo, que lo hagan pronto, porque el tiempo no solo pasa, ¡está corriendo hacia la meta!”.
El expresidente de Walt Disney Pictures, Sean Bailey, confirmó en 2023 que la tercera parte de "Hocus Pocus" estaba oficialmente en marcha. Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada, todo indica que las tres actrices del reparto original volverán a interpretar a las inolvidables brujas Winifred, Sarah y Mary Sanderson.
Con una mezcla de nostalgia, humor y magia, la tercera entrega promete cerrar -o quizá reinventar- una de las sagas más queridas del catálogo de Disney.