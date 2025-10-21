Disney confirma la tercera entrega de una de sus sagas más queridas: "Es brillante"

Una de las actrices protagonistas reveló que ya vio el guion y adelantó que la película llegará con una trama sorprendente.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy encarnan a las famosas brujas de Salem de la película de Disney.

Las Hermanas Sanderson están listas para volver. La tercera entrega de las famosas brujas de Disney que atemorizan a los niños en Halloween fue confirmada por una de sus protagonistas. “Es brillante”, aseguró la gran actriz Bette Midler.

Durante su paso por el programa “Watch What Happens Live”, la actriz reveló que ya tiene en sus manos el guion de “Hocus Pocus”, “El retorno de las brujas 3” en español. Además, contó que los productores ya están ajustando los últimos detalles antes de iniciar el rodaje de la esperada secuela.

La icónica saga de Disney sigue a tres brujas del siglo XVII que regresan a la moderna Salem para desatar el caos. Las protagonistas son interpretadas por Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.

Bette Midler, reveló la nueva película sobre las famosas brujas de Disney que regresa a la pantalla. "Me enviaron un guion y gran parte de él era brillante", contó la protagonista. "Me emocioné mucho. Ahora estamos definiendo qué será exactamente, dónde se rodará y cuánto costará. Todos esos detalles prácticos", explicó.

Hocus Pocus, fenómeno que volvió a la vida gracias a Disney+ Embed - Hocus Pocus (1993) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers El éxito de “Hocus Pocus 2” en 2022 fue rotundo: se convirtió en la película original más vista en la historia de Disney+, con más de 2,7 mil millones de minutos reproducidos en su primer fin de semana. El público demostró que, tres décadas después del estreno de la primera entrega, en 1993, las Sanderson siguen más vivas que nunca.