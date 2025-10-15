Scarlett Johansson negocia para volverse una famosa villana de Disney en un nuevo live-action

Disney prepara un nuevo live-action y todo indica que Scarlett Johansson podría sumarse al elenco como la gran villana . Según medios estadounidenses, la actriz de “Black Widow” se encuentra en negociaciones avanzadas para protagonizar el próximo remake.

Se trata del live-action de “Enredados” (2010) y Johansson sería la elegida para ponerse en la piel de la temida Mother Gothel , la madrastra malvada que mantiene a Rapunzel encerrada en la torre.

El proyecto, que había quedado en pausa, volvió a tomar impulso tras el éxito de la adaptación de “Lilo & Stitch” (2025) y consolida la estrategia del estudio de continuar con versiones en acción real de sus clásicos animados.

"Enredados" sigue la historia de Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto, y a partir de ese momento la pareja vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones.

El interés de Disney por Johansson no es casual. La actriz es una de las estrellas más rentables de Hollywood, con una recaudación global que supera los 17 mil millones de dólares.

El filme será dirigido por Michael Gracey, conocido por “El gran showman”, quien buscará capturar el encanto visual y emocional de la versión animada de 2010. Además, el guion estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, que estuvo a cargo de filmes como “Thor” y la última entrega de “Sé lo que hicieron el verano pasado”.

Un nuevo capítulo en la era de los remakes

De concretarse el acuerdo, Scarlett Johansson debutaría como una villana de Disney, sumándose a la lista de grandes estrellas que dieron vida a personajes icónicos, como Angelina Jolie en Maléfica o Cate Blanchett en Cenicienta.

Catherine Laga'aia interpretará a Moana. gentileza

Mientras tanto, el estudio ya tiene confirmada otra gran producción: la versión live-action de “Moana”, que se estrenará en julio de 2026, con Dwayne Johnson y Catherine Laga’aia en los papeles principales.