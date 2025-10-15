15 de octubre de 2025 - 12:24

Scarlett Johansson negocia para volverse una famosa villana de Disney en un nuevo live-action

La actriz de "Black Widow" está en negociaciones con la productora para darle vida a una malvada madrastra.

scarlett-johansson-attends-the-fly-me-to-the-moon-world-news-photo-1720690861
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

que dijo la esposa de maxi lopez sobre el coqueteo entre wanda nara y el exjugador en masterchef

Qué dijo la esposa de Maxi López sobre el "coqueteo" entre Wanda Nara y el exjugador en Masterchef

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de Prime Video sobre una familia que debe escapar de un incendio forestal.

Una familia lucha por sobrevivir en una película de suspenso extremo: dura 80 minutos y llegó a Prime Video

Por Redacción Espectáculos

Se trata del live-action de “Enredados” (2010) y Johansson sería la elegida para ponerse en la piel de la temida Mother Gothel, la madrastra malvada que mantiene a Rapunzel encerrada en la torre.

El proyecto, que había quedado en pausa, volvió a tomar impulso tras el éxito de la adaptación de “Lilo & Stitch” (2025) y consolida la estrategia del estudio de continuar con versiones en acción real de sus clásicos animados.

"Enredados" sigue la historia de Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto, y a partir de ese momento la pareja vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones.

Embed - Enredados - Trailer Español Latino HD [1080p]

Scarlett Johansson, la apuesta fuerte de Disney

El interés de Disney por Johansson no es casual. La actriz es una de las estrellas más rentables de Hollywood, con una recaudación global que supera los 17 mil millones de dólares.

El filme será dirigido por Michael Gracey, conocido por “El gran showman”, quien buscará capturar el encanto visual y emocional de la versión animada de 2010. Además, el guion estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, que estuvo a cargo de filmes como “Thor” y la última entrega de “Sé lo que hicieron el verano pasado”.

Un nuevo capítulo en la era de los remakes

De concretarse el acuerdo, Scarlett Johansson debutaría como una villana de Disney, sumándose a la lista de grandes estrellas que dieron vida a personajes icónicos, como Angelina Jolie en Maléfica o Cate Blanchett en Cenicienta.

Catherine Laga'aia interpretará a Moana.
Catherine Laga’aia interpretará a Moana.

Catherine Laga’aia interpretará a Moana.

Mientras tanto, el estudio ya tiene confirmada otra gran producción: la versión live-action de “Moana”, que se estrenará en julio de 2026, con Dwayne Johnson y Catherine Laga’aia en los papeles principales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

quien es la estrella que reemplazaria a maxi lopez en masterchef celebrity

Quién es la estrella que reemplazaría a Maxi López en Masterchef Celebrity

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de Netflix sobre un thriller psicológico de origen chileno.

La película chilena que conquista en Netflix: un thriller psicológico entre una empleada y la niña que cuida

Por Redacción Espectáculos
El rey Carlos III dejó por escrito el rol que espera que tenga su hijo en las activididades de su funeral.

Cuál es el rol clave que el rey Carlos III quiere para el príncipe Harry en su funeral

Por Agustín Zamora
La sorpresa de Wanda Nara ante la confesión de un romance secreto entre La Reini y un participante de MasterChef Celebrity

"La Reini" confesó que tuvo un romance con un participante de MasterChef Celebrity que nadie sabe

Por Redacción Espectáculos