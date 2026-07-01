1 de julio de 2026 - 22:36

Con Cristiano Ronaldo, Portugal intentará superar a la Croacia de Modric: hora, transmisión, formaciones

Con la participación de los dos grandes ídolos, Lusos y Croatas chocan este jueves desde las 20 horas en el BMO Field de Toronto.

Portugal juega con Croacia por el Mundial 2026

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Foto:

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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No será un día más dentro de la historia de la Copa del Mundo. Un ídolo de multitudes dirá adiós para siempre luego del pitazo final del árbitro. El duelo de eliminación directa determinará si será Cristiano Ronaldo o Luka Modric. Ambos saben que puede ser el último día, por lo que buscarán darlo todo para seguir con vida. Esta situación es la que atraviesa la previa del encuentro, y alimentará el morbo de los espectadores neutrales.

DLA (24)
Cristiano Ronaldo, referente de Portugal.

Cristiano Ronaldo, referente de Portugal.

Portugal no colmó las expectativas en la etapa inicial, luego de empatar con República Democrática del Congo y Colombia, en medio de fuertes cuestionamientos por el rendimiento individual de su capitán, y del equipo en general. La victoria 5 a 0 ante Uzbekistán alcanzó para clasificar a la siguiente instancia, pero no para convencer a sus hinchas.

Croacia debutó con una derrota ante Inglaterra, en un encuentro emocionante y cargado de goles que finalizó 4 a 2. Luego se recuperó, y clasificó tras superar a Panamá por 1 a 0 y Ghana por 2 a 1. Una de sus características principales es el reparto de anotadores, ya que cinco jugadores diferentes marcaron todos los tantos del equipo en la fase inicial. Su fortaleza también descansa en Modric, de gran nivel.

Luka Modric
Referente, líder y emblema de una generación histórica, Luka Modric volvió a inscribir su nombre entre las leyendas del fútbol. Sus compañeros lo alzaron en Toronto para celebrar los 200 partidos con la camiseta de Croacia.

Referente, líder y emblema de una generación histórica, Luka Modric volvió a inscribir su nombre entre las leyendas del fútbol. Sus compañeros lo alzaron en Toronto para celebrar los 200 partidos con la camiseta de Croacia.

Probables formaciones de Portugal - Croacia:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic, Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Datos del partido:

Estadio: BMO Field de Toronto

Árbitro: Espen Eskås

Hora: 20

TV: TyCSports

Minuto a minuto y estadísticas de Portugal - Croacia:

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