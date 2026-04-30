Dopaje y Chelsea: el caso Mykhailo Mudryk que impacta en Europa

Una sanción de cuatro años por dopaje golpea la carrera del talentoso Mykhailo Mudryk en el Chelsea de Inglaterra. El talentoso extremo ucraniano ya informó que apelará al TAS para intentar revertir el castigo, que sorprendió a Europa , tras dar positivo en un control antidopaje realizado en 2024.

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El futbolista, de 25 años, había sido adquirido por el club inglés en 2023 desde Shakhtar Donetsk por una cifra cercana a los 112 millones de dólares. Sin embargo, su presente cambió de manera abrupta tras conocerse el resultado del control, que lo dejó fuera de las canchas desde noviembre de 2024.

Según trascendió en medios británicos, la sanción aplicada por la Football Association es la máxima prevista para este tipo de infracciones. El positivo corresponde al consumo de meldonium, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje desde 2016 y asociada históricamente al deporte del este europeo.

Mykhailo Mudryk llegó a Chelsea con el rótulo de estrella y ahora se ve envuelto en un escándalo.

El meldonium, también conocido como Mildronato, fue desarrollado durante la era soviética con el objetivo de mejorar la resistencia física en condiciones de bajo oxígeno. Su uso se popularizó tanto en el ámbito militar como en el deportivo antes de ser prohibido.

Uno de los antecedentes más resonantes fue el de la extenista Maria Sharapova, quien en 2016 recibió una sanción de dos años tras dar positivo en el Abierto de Australia. Desde entonces, el control sobre esta sustancia se volvió más estricto en todas las disciplinas.

En el caso de Mudryk, la sanción incluye el período de suspensión provisional ya cumplido. Aun así, el jugador quedaría fuera de competencia hasta fines de 2028 si no prospera su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Chelsea Mykhailo Mudryk atraviesa un momento complicado desde su llegada a Chelsea y apelará al TAS. Gentileza

Chelsea, a la espera del TAS

El TAS será clave en la definición del futuro del futbolista del Chelsea. La apelación fue presentada en febrero y busca reducir o anular la sanción, en línea con antecedentes recientes dentro del fútbol europeo.

Uno de los casos más cercanos es el de Paul Pogba, quien también recibió una sanción inicial de cuatro años por dopaje. Tras recurrir al TAS, logró reducir la pena a 18 meses, lo que le permitió regresar a la actividad profesional.

Mudryk mantiene contrato con Chelsea hasta 2030, con opción de extensión. Mientras tanto, se entrena de manera individual a la espera de una resolución que podría cambiar el rumbo de su carrera.