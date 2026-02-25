"Logramos un paso fundamental hacia la producción": Hualilán avanza con Mina Casposo

La Mina Casposo volvió a ponerse en marcha en San Juan a partir de la integración productiva con el proyecto Hualilán , en un paso que fortalece el desarrollo de la minería provincial. El inicio del traslado de mineral desde el yacimiento ubicado en Ullum hacia la planta de procesamiento en Calingasta marca una nueva etapa para la actividad y consolida la reactivación del complejo minero.

El operativo conecta ambos proyectos y permite avanzar en la producción de oro y plata , en un esquema que combina logística minera , inversiones y generación de empleo local.

El Ministerio de Minería de San Juan informó que comenzó el operativo de transporte del mineral producido en Hualilán hacia la planta de la Mina Casposo , lo que permite poner en funcionamiento el circuito productivo entre ambos proyectos. Desde el área oficial señalaron que se trata de “un hito significativo, con la puesta en marcha de la primera mina de oro en esta gestión y después de tantos años” , según publicó Diario de Cuyo .

El traslado se realiza de acuerdo con un cronograma operativo acordado entre la empresa y el organismo provincial. El sistema incluye controles de carga, monitoreo permanente y trazabilidad logística para garantizar condiciones de seguridad durante el transporte.

Además, el cruce del río Los Patos se realiza de manera provisoria por el puente existente, con un límite máximo de 25 toneladas por camión para preservar la infraestructura. En paralelo, la empresa avanza en la construcción de un puente alternativo de uso exclusivamente minero , que permitirá mejorar la circulación y la eficiencia operativa, según detalló Diario de Cuyo .

Este operativo también marcó el inicio formal de las tareas de las empresas sanjuaninas adjudicatarias de la licitación convocada por Golden Mining, consolidando un nuevo paso dentro de la cadena productiva minera provincial.

Hualilán y Casposo: un nuevo impulso minero que combina logística, inversión y desarrollo local

El inicio del traslado de mineral desde Hualilán hacia la planta de Mina Casposo marcó un hito histórico para la minería sanjuanina, según destacó Sonia Delgado, Directora Ejecutiva de Challenger Gold: “El inicio del transporte del mineral de Hualilán hacia la planta de Casposo donde será procesado marcó un hito para todos los que formamos parte de este proyecto. Somos parte de la historia de la provincia ya que esto marcó el inicio de la producción de oro. Luego de 17 años, San Juan vuelve a poner una mina de oro en marcha y eso es un orgullo para todos los que pertenecemos a Hualilán”.

Delgado explicó que en la planta de Casposo se procesará el mineral durante tres años, generando flujo de caja que permitirá avanzar en la construcción de un proyecto mayor e independiente: “Con el traslado logramos un paso fundamental hacia la producción ya que en los próximos meses lograremos la obtención del primer metal dore cuando realice la primera colada”.

Además, la logística quedó a cargo de empresas locales, fortaleciendo la cadena de valor regional. “Luego de una rigurosa evaluación, adjudicamos los contratos de transporte a tres empresas sanjuaninas, MTZ S.R.L., Terra Logística S.A. y Mi Viejo S.R.L., con las que trabajaremos de forma coordinada durante los próximos tres años. Esta es una de las principales operaciones logísticas del proyecto en su etapa productiva inicial”, agregó Delgado, destacando que también avanzan con la construcción del puente Bailey, con una inversión proyectada de 725 millones de pesos.

Por último, enfatizó el impacto positivo en las comunidades: “Nosotros venimos trabajando en conjunto con las cámaras de proveedores locales y con las autoridades municipales para desarrollar la cadena de valor y generar oportunidades de crecimiento tanto en Ullum como en Calingasta. Desde Hualilán estamos fuertemente comprometidos con el crecimiento de nuestras comunidades”. Según Delgado, el proyecto no solo dinamiza la minería, sino también otros servicios como alojamiento, comida y abastecimiento de combustible para los transportistas involucrados.

Qué implica la reactivación productiva de la Mina Casposo en San Juan

La reactivación de la Mina Casposo permitió retomar la producción de oro y plata después de varios años sin actividad, consolidando a San Juan como una de las provincias con mayor desarrollo minero del país, según información difundida por Salta Mining.

La compañía Austral Gold confirmó el inicio de la producción comercial luego de completar la actualización técnica de reservas y recursos minerales necesarios para volver a operar. El director financiero de la empresa, José Bordogna, afirmó que “nos complace anunciar el reinicio de las operaciones en Casposo, un hito importante para la empresa, ya que ampliamos nuestra base de producción junto con las operaciones mineras existentes en Guanaco”.

De acuerdo con los datos técnicos difundidos, el proyecto cuenta con reservas estimadas de unas 80.000 onzas de oro y 3 millones de onzas de plata, lo que posiciona a la mina entre los desarrollos relevantes dentro de su categoría en el país.

Además, la reanudación de las actividades generó 116 puestos de trabajo directos y cerca de 100 indirectos, con impacto en la economía regional de Calingasta y la zona cordillerana. El plan productivo prevé una vida útil estimada de seis años, lo que garantiza continuidad para la actividad minera en la provincia.