Tras la clasificación, mirá el mensaje que envió Enzo Fernández al resto de los seleccionados

Este Mundial 2026 ya lo tiene entre sus mejores jugadores y Enzo Fernández no se achica: le envió un mensaje al resto de los equipos.

Enzo Fernández tuvo una aparición fantasmal sobre el cierre del encuentro para darle la clasificación a Argentina.

En los partidos que quedan marcados para siempre suele aparecer un héroe inesperado. Esta vez fue Enzo Fernández. El mediocampista selló la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 con un cabezazo decisivo en el cierre del encuentro, coronando una jugada que resumió el espíritu de una Selección que nunca dejó de creer.

El emocionante triunfazo de la Selección Argentina en las mejores fotos EFE La corrida de Fernández La acción nació donde menos se esperaba: en el área argentina. Julián Álvarez recuperó una pelota clave cuando Egipto intentaba lanzar un nuevo ataque y, de inmediato, inició la transición. Lautaro Martínez condujo el avance y sacó un centro perfecto desde la derecha. Enzo, que había recorrido toda la cancha una vez más, apareció por sorpresa entre los defensores y conectó de cabeza para vencer al arquero egipcio y desatar el festejo albiceleste.

ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2



Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026 Fue el premio a un partido de enorme desgaste. El volante no había tenido una actuación sencilla. Egipto le cerró los espacios, lo obligó a jugar incómodo y por momentos le impidió imponer el ritmo que suele darle al equipo de Lionel Scaloni. Alternó buenas intervenciones con pasajes de imprecisión, condicionado por la intensidad defensiva del rival y el esfuerzo constante que demandó el encuentro.

Sin embargo, cuando el partido pedía un último esfuerzo, respondió. Corrió hasta el área rival en una de las últimas acciones de la noche y encontró el gol más importante de la Selección en el torneo. Una definición que tuvo tanto de técnica como de convicción y que reflejó el carácter de un futbolista acostumbrado a asumir responsabilidades en los momentos decisivos.

Entre calambres No fue casualidad. Apenas unos días antes había terminado el duelo frente a Cabo Verde con calambres después de disputar todo el tiempo suplementario. Esta vez volvió a vaciarse físicamente, pero encontró fuerzas para hacer un último recorrido que terminó con la pelota en la red y con Argentina celebrando una clasificación épica.