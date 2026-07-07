Video: el quite milagroso de Leandro Paredes que salvó a Argentina y se festejo como un gol

Se conoció cuando juega la Selección Argentina los cuartos de final ante Colombia o Suiza

Cuando el partido se encontraba en un empate 2-2 infartante y el arco argentino corría serio peligro, el actual volante de Boca Juniors se vistió de bombero para apagar un incendio que pudo haber cambiado el destino de la Scaloneta.

Corría el minuto 90 y monedas en el Atlanta Stadium cuando Egipto, aprovechando el desorden de una Argentina volcada al ataque, hilvanó una contra letal. El delantero Omar Marmoush encaró a pura velocidad con superioridad numérica.

Con el fondo albiceleste retrocediendo como podía, Leandro Paredes dio una clase maestra de templanza: esperó el momento exacto, aguantó la embestida y, justo cuando el atacante egipcio intentó abrir la pelota hacia la izquierda, estiró su pierna derecha para cortar el pase de manera limpia y magistral.

El corte no solo desactivó una contra peligrosísima que olía a gol de Egipto, sino que mantuvo con vida a Argentina y permitió la jugada posterior que terminó en el frentazo de Enzo Fernández para el 3-2 definitivo.

La palabra de Leandro Paredes tras su quite salvador

Al finalizar el encuentro, el mediocampista surgido en Boca minimizó su heroica intervención con la humildad que caracteriza al grupo, aunque reconoció la adrenalina del momento:

"Ya en la cancha vi que se venían muchos, era una de las últimas jugadas. Si sirve para ayudar, bienvenido sea. No me di cuenta de la magnitud en el momento; recién cuando terminó el partido y me hablaron de la jugada caí en lo importante que fue. Es gratificante. Estamos para sumar y dar todo lo que se pueda por esta camiseta", declaró el 5 de la Selección.

Paredes, que ingresó desde el banco, volvió a ser una de las banderas de la Scaloneta en los momentos más calientes. Con este temple y el cuchillo entre los dientes, Argentina ya se prepara para meterse entre los cuatro mejores del mundo.

Mirá el video del impresionante cierre de Paredes