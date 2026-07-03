Video: un misil ruso impactó sobre una piscina en Ucrania con varias personas dentro del agua

Durante la madrugada de este jueves, un misil ruso cayó sobre una piscina de un polideportivo en la ciudad ucraniana de Zaporiyia. Al momento del ataque , varias personas se encontraban nadando en el lugar.

En el video difundido por redes sociales se muestra el momento exacto en que el misil cae a la piscina , generando una cortina de humo y polvo en las instalaciones del complejo. Por el momento, se desconoce si hubo heridos o víctimas fatales.

Horas después del ataque, imágenes difundidas muestran la magnitud de los daños en el lugar. En el techo del establecimiento quedó un gran hueco provocado por el ingreso del misil, mientras que la piscina y las áreas aledañas quedaron cubiertas de escombros.

El hecho ocurrió durante una serie de ataques rusos a infraestructuras civiles ucranianas , que afectaron varias ciudades del país. Según trascendió, La Fuerza Aérea ucraniana acusó a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon'.

Este viernes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció ataques rusos en Kiev, Jersón y Kryvyi Rih y confirmó el fallecimiento de decenas de civiles. "Día y noche, los rusos atacan infraestructura civil básica , y el terror es el único argumento que les queda para no detener la guerra. La protección fiable del espacio aéreo ucraniano es indispensable para la diplomacia", señaló el mandatario

Rusia intensifica los ataques y crece la presión internacional

La guerra entre Rusia y Ucrania atraviesa uno de sus momentos más críticos tras el ataque aéreo masivo lanzado por Moscú sobre Kiev el 2 de julio de 2026, calificado por las autoridades locales como "la mayor ofensiva contra la capital desde el inicio de la invasión en 2022". El bombardeo, que dejó un saldo de al menos 27 muertos y más de 90 heridos.

Emergency and rescue operations are still ongoing in Kyiv at three sites of last night’s Russian strikes. First responders have already managed to clear a significant part of the rubble, but 10 people are still missing. The search operation will continue for as long as needed. As… pic.twitter.com/5MH4dvaRXf — Volodymyr Zelenskyy / лимир Зеленький (@ZelenskyyUa) July 3, 2026

El ataque se produjo poco después de que el presidente Vladímir Putin rechazara una propuesta ucraniana para cesar mutuamente los ataques de largo alcance, reafirmando su intención de proseguir con sus objetivos militares en el campo de batalla.

Ante esta escalada, el presidente Volodímir Zelenski intensificó sus pedidos a los aliados para obtener sistemas de defensa antiaérea Patriot y licencias para su fabricación local, mientras que la Unión Europea ya prepara un nuevo paquete de sanciones dirigido a entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso.