3 de julio de 2026 - 17:35

Tiene 96 años, es influencer y está al borde del desalojo por organizar fiestas descontroladas

La mujer vive en una residencia de ancianos y fue notificada de una posible expulsión del lugar si continúa con sus reuniones escandalosas. "No pueden detenerme".

Tiene 96 años, es influencer y está al borde del desalojo por organizar fiestas descontroladas

Tiene 96 años, es influencer y está al borde del desalojo por organizar fiestas descontroladas

Foto:

TikTok | @grandma_droniak
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Lillian Droniak, más conocida como Grandma Droniak, es una influencer estadounidense de 96 años, quien crea contenidos en TikTok y ya tiene más de 15 millones de seguidores. En los últimos días, dio de qué hablar entre usuarios de todo el mundo luego de recibir un aviso de desalojo en la residencia de adultos mayores donde vive.

Leé además

Un paseador de perros se volvió viral tras el look mundialista de las mascotas

Un paseador de perros se hizo viral por el look mundialista de las mascotas: "La Perroneta"

Por Manuel Ferreyra
Mostró una diminuta porción de tiramisú, dijo que era muchísimo y desató un debate en TikTok

Mostró una diminuta porción de tiramisú, dijo que "era muchísimo" y desató un debate en TikTok

Por Redacción Viral

La mujer es famosa por publicar videos dando consejos sobre amor, amistad y diferentes aspectos de la vida. Pero también, sube videos bailando y con disfraces divertidos para hacer reír a su audiencia, todo desde su habitación de la residencia.

Recientemente, Lillian publicó un video mostrando una carta que le envió la administración del lugar, advirtiéndole que la desalojarían si continúa organizando fiestas "escandalosas" en las instalaciones. El aviso habría sido enviado luego de reiterados reclamos de otros residentes por ruidos molestos en horas de la madrugada.

"Me van a echar de la residencia de ancianos. Dicen que me van a echar si no paro con las fiestas", explicó Droniak en un video en redes sociales. Si bien, la administración del lugar permite a los residentes "socializar y disfrutar de actividades cotidianas", aseguraron que no se permiten fiestas desenfrenadas como las que habitualmente organiza la mujer.

La advertencia del geriátrico a la influencer

"No se permiten fiestas y no puede servir alcohol a otros residentes. Esto supone un problema de seguridad", leó Droniak en voz alta, instantes antes de romper la carta en pedazos.

Uno de los argumentos presentados contra la mujer fue que varias personas salieron de su habitación a la una de la mañana del pasado martes por lo ruidos provenientes de su habitación, según detectaron las cámaras de seguridad.

"La repetición de incidentes de esta naturaleza podría conllevar restricciones para las visitas y el acceso a las zonas comunes. Le pedimos que garantice que las futuras reuniones respeten las normas de la comunidad y el horario de silencio", le advirtieron.

Ante este comunicado, la nonagenaria expresó su molestia y aseguró que tiene derecho a organizar las fiestas que desee. "Pago 12.000 dólares al mes por vivir aquí y puedo ir de fiesta si quiero". Al final de su video, aseguró que esa noche organizaría otra reunión con amigas en su habitación. "No puedo evitarlo. Me encanta la fiesta. No pueden detenerme”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Brandi Glanville reveló el calvario que vive por un tumor que le desfiguró el rostro

Una influencer reveló el calvario que vive por un tumor que le desfiguró el rostro

Intentó desmentir los prejuicios sobre la vida de lujos de los influencers, pero le llovieron las críticas

Intentó desmentir los prejuicios sobre "la vida de lujos" de los influencers, pero le llovieron las críticas

Investigan las posibles causas del accidente de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi 

Los restos de Gaspi ya están en Argentina tras una semana de trámites y podrá ser despedido

La experiencia de dos colombianas que llegaron a Mendoza en los días más fríos del año 

Dos colombianas llegaron a Mendoza en plena ola polar y su video contando la experiencia se hizo viral

Por Manuel Ferreyra