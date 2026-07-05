Atropelló a un policía durante los festejos por la Selección Argentina y se escapó: el indignante video

El sujeto fue identificado gracias a los vecinos que se encontraban en la escena. La policía se dirigió a su casa y pidió una orden judicial para intervenir. Terminó detenido tras increpar a los oficiales.

Así fue el brutal choque a un policía durante los festejos por la Selección.

Un joven de 26 años fue detenido en Aluminé, Neuquén, tras ser acusado de “atropellar a un policía” que participaba de un operativo de seguridad durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Cabo Verde el viernes pasado. Tras el impacto, escapó del lugar, pero luego fue localizado.

Según informó TN, el efectivo sufrió politraumatismos y se encuentra internado bajo observación en una clínica de San Martín de los Andes. En el mismo accidente, una vecina resultó con lesiones leves. Toda la secuencia quedó registrada en video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando un Volkswagen Gol rojo embistió al policía en medio de la celebración. Luego del choque, el conductor aceleró y se dio a la fuga sin asistir a los heridos.

Video del accidente Mientras los vecinos y otros policías auxiliaban al efectivo lesionado, se inició un operativo para encontrar al responsable que no dio la cara. La búsqueda avanzó gracias a la información proporcionada por las personas que vivían por la zona.

Atropelló a un policía y una vecina en Aluminé, escapó: fue detenido



Un efectivo policial y una vecina fueron atropellados por un vehículo cuyo conductor escapó sin asistir a las víctimas y se refugió en su domicilio.



El hecho tuvo lugar durante los festejos por el… pic.twitter.com/RdxAGFz1Y4 — Mejor Informado (@mejorinformado) July 4, 2026 Según informaron medios locales, los investigadores hallaron el Volkswagen Gol estacionado en el patio de una casa ubicada en la intersección de la avenida RIM 26 y Monseñor Cagliero, en Aluminé. Ante esto, los efectivos solicitaron una orden judicial para intervenir.