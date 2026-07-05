VIDEO: pelea entre bisontes en la carretera de Yellowstone revela la fuerza bruta de estas emblemáticas bestias

Los machos pueden pesar hasta 900 kilos y despliegan toda su fuerza para ganar el derecho a aparearse durante el período que va de finales de julio hasta agosto.

El Parque Nacional de Yellowstone se prepara para el inicio de la temporada de celo de los bisontes, conocida como "rut". Durante este ciclo, que ocurre entre finales de julio y agosto, los machos alfa exhiben su dominancia mediante luchas físicas intensas, bramidos y revolcones en el suelo para asegurar el apareamiento.

La potencia de estos animales quedó registrada en imágenes capturadas en una de las autopistas del parque. En el registro se observa cómo un ejemplar de gran tamaño embiste a su rival, levantándolo por completo del pavimento para depositarlo en un prado cercano. Ante la violencia del encuentro, otros ejemplares, incluidos dos terneros, se dispersan rápidamente en dirección opuesta.

Comportamiento de dominancia y lucha en la carretera Durante este periodo, los machos maduros despliegan su fuerza para establecer jerarquías. Según el sitio oficial de Yellowstone, "los machos maduros muestran su dominio bramando, revolcándose y entablando peleas con otros toros". El objetivo final de estos enfrentamientos es ganar el derecho exclusivo a aparearse con las hembras receptivas del grupo. El espectáculo de fuerza ocurre a menudo a plena vista de los turistas que transitan por las rutas internas del parque.

Una vez que un macho identifica a una hembra cercana al estro, permanece a su lado hasta que ella está lista para el apareamiento. Posteriormente, el ejemplar se desplaza hacia otra hembra para repetir el proceso. Este ciclo de competencia constante convierte a las carreteras y praderas en escenarios de exhibiciones de poder que pueden involucrar bestias de 2.000 libras de peso. La temporada de cría es el momento de mayor actividad física y agresividad de estos animales.

¿Cuántos bisontes hay en Yellowstone y qué recomiendan las autoridades? Yellowstone alberga actualmente a más de 5.000 bisontes en libertad. Esta población masiva convive con miles de turistas que recorren el parque durante los meses de verano. Las autoridades del Servicio de Parques Nacionales enfatizan que los visitantes deben permanecer a una distancia mínima de 25 yardas de los bisontes en todo momento cuando se encuentran fuera de sus vehículos para evitar incidentes graves.

La ausencia de audio en los registros visuales compartidos no oculta la magnitud del impacto físico entre los competidores. Las luchas no solo implican fuerza bruta, sino también una resistencia que define el éxito reproductivo de la especie en este ecosistema. El inicio inminente de esta temporada en 2026 pone el foco en la necesidad de observar a esta fauna icónica con precaución y respeto por su espacio natural.