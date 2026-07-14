14 de julio de 2026 - 16:10

Una cita con el teatro mendocino: cómo es "Corazón de agua", que estrena el sábado

La obra se estrenará el 18 de julio en el Teatro Cajamarca. Inspirada en "Casa tomada" de Julio Cortázar, combina clown, absurdo y danza.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El teatro mendocino suma una nueva apuesta a su cartelera con el estreno de "Corazón de agua", una obra que propone un cruce poco habitual entre el clown, el teatro del absurdo y la danza. Escrita y protagonizada por Laura Semmoloni, junto a Liz Rule y Priscila Rupcic, la puesta llegará por primera vez al escenario del Teatro Cajamarca este 18 de julio.

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Las entradas anticipadas, en EntradaWeb, tienen un valor de $14.000 hasta este 15 de julio, luego la entrada general costará $16.000, mientras que la entrada solidaria será de $18.000.

Bajo la dirección de David Maya, la obra toma como punto de partida el universo de "Casa tomada", el célebre cuento incluido en "Bestiario", de Julio Cortázar, para construir una experiencia escénica que también dialoga con la poesía circense y la dramaturgia colectiva. A ello se suman influencias de artistas callejeros como Brunitus y un lenguaje que integra distintas disciplinas artísticas.

"Es una propuesta que combina el clown, el absurdo y la danza. Una idea de géneros perfectamente ensamblados por nuestro director, David Maya, en un espacio íntimo como el Teatro Cajamarca, donde la iluminación jugará un rol fundamental", explicó Semmoloni sobre el espíritu del espectáculo.

Una cita con el teatro mendocino

La historia sigue a Tarantina, Terpsícore y Euterpe, tres mujeres vinculadas a distintas expresiones artísticas —la poesía dramática, la danza y el canto lírico— que intentan ensayar una obra dentro de una casa convertida en mapa. Sin embargo, una fuerza invisible comienza a desmoronar ese espacio, obligándolas a abandonar su hogar y atravesar un laberinto de incertidumbres que también interpela al público.

Además de dramaturga y actriz, Laura Semmoloni es licenciada en Arte Dramático por la Universidad Nacional de Cuyo, diplomada en Dramaterapia y cuenta con formación en Arteterapia. Desarrolla una carrera de más de 25 años como actriz, clown, investigadora y terapeuta artística en Argentina y Latinoamérica. Entre sus trabajos recientes figuran su participación en el documental "34 Cóndores. La tragedia de Los Molles" y la dirección de la premiada obra "La máquina de jugar".

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