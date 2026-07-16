"Traición" en Stamford Bridge: el Chelsea borra su apoyo a Enzo Fernández tras el gol a Inglaterra

El club londinense eliminó una fotografía de su propio jugador celebrando el empate tras recibir acusaciones de traición por parte de sus seguidores británicos.

Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales. La remontada en Atlanta desató un escándalo digital cuando el Chelsea, club del volante argentino, borró una publicación de festejo ante la presión y los insultos de sus hinchas ingleses.

El encuentro en Georgia parecía encaminado para los Tres Leones tras el gol inicial de Anthony Gordon en el segundo tiempo. Sin embargo, a falta de cinco minutos para el cierre, Enzo Fernández encontró espacio en el borde del área y lanzó un disparo que superó al arquero Jordan Pickford. El centrocampista celebró llevándose las manos a las orejas.

El impacto de Enzo Fernández y la reacción en redes Mientras la BBC registraba una audiencia de 24 millones de personas, el Chelsea compartió en sus redes la imagen del festejo de su jugador junto a un emoji de explosión. La respuesta de los aficionados locales fue inmediata y hostil: "Somos el Chelsea, somos ingleses. Inglaterra por encima del maldito Enzo Fernández", escribió un usuario en una avalancha de críticas que calificaron la publicación de vergonzosa.

Ante el volumen de mensajes que tildaban el acto como una traición al país, la cuenta oficial del club decidió eliminar el contenido por completo. Otros seguidores, en cambio, cuestionaron el enojo recordando que el Chelsea posee una afición internacional y debe fidelidad a sus jugadores en una competición que puede revalorizarlos.

En el terreno de juego, la desolación inglesa se completó en el tiempo reglamentario cuando Lautaro Martínez conectó un cabezazo potente en el segundo palo para el 2-1 definitivo. El resultado provocó debates acalorados entre figuras como Gary Neville y Roy Keane, mientras las críticas sobre la gestión de Thomas Tuchel se multiplicaban en los medios británicos.