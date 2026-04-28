Ni Santiago ni Viña del Mar: cuál es la ciudad chilena donde los argentinos usan Mercado Pago

Durante los últimos meses, las compras realizadas por argentinos en Chile mediante Mercado Pago crecieron un 21% , con Punta Arenas como gran protagonista dentro del mapa comercial trasandino. La ciudad ubicada en la Región de Magallanes se convirtió en uno de los puntos más elegidos por los turistas argentinos que buscan una experiencia de compra cada vez más simple.

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Aunque el flujo turístico hacia Chile mostró una leve caída, el volumen total de operaciones realizadas aumentó un 11% , un dato que refleja un cambio más profundo en los hábitos de consumo. Los viajeros ya no solo buscan precios más bajos, sino también rapidez, seguridad y comodidad al momento de pagar, especialmente en destinos donde las compras representan uno de los principales motivos del viaje .

Según datos de Mercado Pago , cuatro de los diez comercios más utilizados por argentinos durante el verano en Chile pertenecen a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena . Esta concentración fortaleció el posicionamiento de Punta Arenas como uno de los polos de consumo más importantes para el turismo de compras.

La cercanía geográfica con la Patagonia argentina y las ventajas que ofrece la Zona Franca explican gran parte de este fenómeno. Para muchos viajeros del sur del país, Punta Arenas representa una opción más accesible que otros destinos tradicionales como Santiago o Iquique, con la posibilidad de encontrar productos internacionales a precios considerablemente más bajos.

Electrodomésticos, tecnología, repuestos, neumáticos e indumentaria aparecen entre los rubros más buscados por quienes viajan con la intención de comprar.

Sánchez & Sánchez lideró el ranking nacional de compras

El comercio Sánchez & Sánchez, ubicado en plena Zona Franca de Punta Arenas, encabezó el ranking nacional de compras realizadas por argentinos durante la temporada estival. El dato confirma el fuerte movimiento comercial que registra la ciudad y el peso que tiene dentro del circuito de consumo fronterizo.

Ahora podés ahorrar en dólares desde Mercado Pago. Ilustración Los Andes

Desde la empresa destacaron que una de las principales ventajas para los turistas es la posibilidad de pagar directamente en pesos chilenos mediante herramientas digitales, sin necesidad de utilizar efectivo ni enfrentar complicaciones con el cambio de divisas.

Esta facilidad permite una experiencia más cómoda, rápida y segura, especialmente en compras de mayor valor donde la practicidad del proceso se vuelve determinante.

Los pagos digitales cambian la forma de comprar en el exterior

Mercado Pago explicó que este crecimiento no responde únicamente a una cuestión de precios, sino también a una transformación estructural en la forma en que los argentinos realizan sus consumos fuera del país.

La empresa señaló que, incluso con menos turistas viajando a Chile, el volumen total de pagos aumentó, lo que demuestra una mayor adopción de herramientas digitales y una menor dependencia del efectivo.

Terremoto y alerta de tsunami en Chile: evacuación en Punta Arenas Gentileza Rodrigo Acuña @Fotogatrix

La posibilidad de pagar desde el celular, operar con mayor control sobre los gastos y evitar el traslado de grandes sumas de dinero se transformó en una ventaja central para quienes viajan por turismo o compras.