El secretario de Turismo y Ambiente lanzó un spot para atraer turistas brasileños a los centros de esquí y desató todo tipo de comentarios.

El insólito video de Scioli publicitando el turismo en Bariloche con nieve del telgopor.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, fue tendencia tras publicar un particular video en sus redes sociales para promocionar la temporada de invierno 2026. El objetivo era resaltar la preparación de los centros de esquí argentinos, pero la atención del público se centró en un recurso técnico.

En el inicio de la grabación, se observa cómo caen sobre el funcionario pequeñas esferas de telgopor, lanzadas por alguien detrás de cámara para imitar el efecto de una nevada. El detalle no pasó desapercibido, especialmente porque se percibieron gestos de incomodidad y molestia en el rostro de Scioli mientras el material impactaba contra su cara.

En el video publicado en X hubo comentarios de todo tipo: "Por qué no te fuiste al sur e hiciste un video directamente desde allá?", "¿Cómo vas a hacer un vídeo con bolitas de telgopor?", "¿Cuánto nos salió el videito?”, "¿Esto es real o es IA?", "Pensé que era una parodia".

Embed Furor por la temporada de nieve 2026



Más brasileños en Bariloche este invierno, más trabajo y más turismo. pic.twitter.com/X222e2ATuJ — Daniel Scioli (@danielscioli) April 15, 2026

Otros señalaron la dificultad de las familias argentinas para pagar unas vacaciones en Bariloche: "Qué bueno. Los de afuera pueden disfrutar, mientras los argentinos tenemos que empezar a comer milanesa de burro", "Lleno de Brasileros, claro! Está mas caro el pase acá que en Suiza".