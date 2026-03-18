Reforma Electoral: más voces radicales se suman en defensa de las PASO para elegir candidatos en 2027

El gobierno de Javier Milei adelantó que la reforma electoral , que incluye la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), será enviada y debatida en el Congreso en los próximos meses, entre abril y junio .

En ese contexto, intendentes del oficialismo provincial comenzaron a fijar postura sobre el futuro del sistema de selección de candidaturas de cara a 2027.

Durante la apertura de sobres para la licitación del tercer tramo de la Doble Vía del Este, realizada este miércoles en Casa de Gobierno, los jefes comunales Raúl Rufeil (San Martín) y Mario Abed (Junín) coincidieron en la necesidad de sostener las PASO, aunque con matices.

Rufeil consideró que el debate sobre el calendario electoral es prematuro y cuestionó que se adelanten discusiones políticas, como posibles candidaturas a gobernador , en un contexto económico complejo. En ese sentido, sostuvo que hoy la prioridad debe estar puesta en la situación productiva, especialmente en el sector vitivinícola.

“ Es un acto de irresponsabilidad todavía largar candidaturas. Tenemos que enfocarnos en eso y no tanto en los personalismos”, afirmó, al tiempo que remarcó las dificultades que atraviesan tanto los productores primarios como quienes elaboran vino.

Raúl Rufeil - Mario Abed Los intendentes radicales Mario Abed (Junín) y Raúl Rufeil (San Martín).

En cuanto al sistema electoral, el intendente de San Martín se mostró a favor de mantener las primarias, aunque abrió la puerta a modificaciones en su carácter obligatorio. “Yo creo que tiene que existir las PASO, pero no sé si tienen que ser tan obligatorias”, expresó.

Por su parte, Abed, se mostró un poco más cauto sobre el tema y respaldó la postura de su par del Este y defendió el rol de las primarias como herramienta de ordenamiento interno.

"Las PASO tiene que existir, es algo que nosotros hemos trabajado, creo que da la claridad que necesitamos dentro de lo político", enfatizó el intendente de Junín.

Qué dijo Ulpiano Suarez

En la misma línea se había expresado días atrás el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien también se pronunció a favor de sostener las primarias.

Durante el Desayuno de Coviar, advirtió que la ausencia de ese mecanismo puede generar conflictos internos en los partidos y derivar en definiciones cerradas de candidaturas.

“No sé si ha sido tan buena la experiencia de no tener PASO en el último proceso electoral. Las pruebas están en los despioles dentro de los partidos”, señaló. Según explicó, sin ese instrumento existe el riesgo de que “un pequeño grupo de dirigentes” termine definiendo las postulaciones, en lugar de la ciudadanía.

Con un planteo similar al de Rufeil, el intendente capitalino remarcó que las primarias abiertas siguen siendo una herramienta válida para ampliar la participación y planteó que podrían mantenerse, aunque sin obligatoriedad. “Puede haber primarias abiertas que no sean obligatorias, es una alternativa”, indicó.

Ulpiano Suarez - desayuno de Coviar

La postura de Nación

A nivel nacional, el ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el debate formará parte de la agenda legislativa en el corto plazo. Durante una exposición en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el funcionario señaló que el Congreso tiene pendiente una discusión electoral que será abordada en los próximos meses.

Además, remarcó la necesidad de avanzar con rapidez para garantizar previsibilidad de cara a los comicios de 2027, año en el que se renovarán cargos ejecutivos a nivel nacional, provincial y municipal. “Lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027 con tiempo y con un trabajo adecuado”, sostuvo.

La eventual reforma forma parte de los cambios estructurales que el Ejecutivo nacional busca impulsar. En la apertura de sesiones ordinarias, Milei planteó la necesidad de “reformar integralmente” el sistema electoral para fortalecer la relación entre representantes y representados, aunque aún no se conocen los detalles del proyecto que será enviado al Congreso.