24 de abril de 2026 - 07:32

El IPV cambió un requisito clave del programa "Mi Casa" tras detectar demoras en el sistema: de qué se trata

El Instituto Provincial de la Vivienda modificó el sistema de cálculo de cuotas para evitar demoras en los trámites de adjudicación.

La nueva resolución extiende de dos a seis meses la antigüedad permitida y busca agilizar el acceso a la vivienda sin modificar los criterios de adjudicación.

La nueva resolución extiende de dos a seis meses la antigüedad permitida y busca agilizar el acceso a la vivienda sin modificar los criterios de adjudicación.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) oficializó una modificación en el programa “IPV Mi Casa” que apunta a agilizar el acceso a las viviendas. A través de la Resolución 509, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo amplió de dos a seis meses el plazo de antigüedad permitido para acreditar los ingresos del grupo familiar al momento de definir el plan de pago.

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La medida responde a dificultades detectadas en la implementación del programa donde el requisito vigente, que exigía ingresos con una antigüedad no mayor a 60 días, generaba demoras administrativas y complicaciones para los postulantes.

Según se detalla en los considerandos de la norma, la Coordinación de Preadjudicación advirtió que ese límite resultaba “restrictivo” y afectaba el acceso oportuno a la vivienda. Con la modificación, se busca otorgar mayor flexibilidad sin alterar los criterios de cálculo de las cuotas ni las condiciones generales del programa.

Cambios en el esquema de cuotas

La resolución introduce modificaciones en el artículo 2° de la normativa previa (Resolución 1349/2024), vinculada al sistema de financiamiento de las viviendas. Allí se establece que:

  • El saldo de la vivienda se continuará expresando en Unidades de Referencia Salarial (URS) y se amortizará sin interés de financiación.
  • El plazo máximo de pago será de hasta 360 meses (30 años), con un límite de edad de 80 años para los adjudicatarios o sus fiadores.
  • La cuota se calculará en función de la capacidad de pago del grupo familiar, con una incidencia del 20% sobre los ingresos, que puede ampliarse al 30% en determinados casos.

Para personas con discapacidad, se contemplan condiciones diferenciales más favorables, con incidencias menores sobre los ingresos.

Objetivo: agilizar el acceso

Uno de los puntos centrales del cambio es que, a partir de ahora, los ingresos del grupo familiar podrán tener hasta seis meses de antigüedad al momento de definir la cuota inicial. Este aspecto es clave en el proceso de adjudicación, ya que impacta directamente en la conformación del plan de pago.

Desde el IPV sostienen que la modificación no altera los requisitos de acceso ni los criterios de selección de beneficiarios, sino que se limita a un aspecto operativo del procedimiento.

Además, las áreas técnicas del organismo, como la Gerencia Financiera y el área de Costos, no presentaron objeciones a la iniciativa, y el dictamen legal consideró que la modificación es “jurídicamente viable”.

La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será aplicable a los nuevos trámites y a aquellos expedientes en curso en los que aún no se haya definido el plan de pago.

La medida se enmarca en una serie de ajustes que el IPV viene realizando sobre el programa “Mi Casa”, con el objetivo de mejorar su implementación y facilitar el acceso a soluciones habitacionales en la provincia.

La resolución

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