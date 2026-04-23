23 de abril de 2026 - 23:54

El oficialismo pateó para el lunes la reunión de la mesa política en Casa Rosada: los objetivos

El encuentro encabezado por Karina Milei se realizará el lunes en Casa Rosada. Los detalles.

Una nueva mesa política se reúne en Casa Rosada.

Una nueva mesa política se reúne en Casa Rosada.

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Presidencia
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno decidió postergar la reunión de la mesa política que estaba prevista para este viernes. Además se confirmó que la cita será el próximo lunes a las 14 en la Casa Rosada. Se tratará de un encuentro clave para definir la estrategia legislativa del oficialismo.

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Según trascendió, la reunión será encabezada por Karina Milei y tendrá como objetivo principal ordenar la agenda parlamentaria y avanzar en la búsqueda de apoyos dentro del Congreso.

Agenda legislativa y nuevas iniciativas

En las últimas horas, el oficialismo incorporó al debate proyectos como una nueva Ley de Salud Mental, una Ley contra el fraude en pensiones por invalidez y la denominada Ley Hojarasca. Sin embargo, el Gobierno apunta a avanzar también con reformas en el Código Penal y una modificación del sistema electoral.

El desafío central sigue siendo reunir los votos necesarios para aprobar estas iniciativas, un escenario que aún no está garantizado y que explica la necesidad de coordinar posiciones dentro de la mesa política.

Tensiones internas y ruido político

El contexto está atravesado por cuestionamientos de aliados parlamentarios como el PRO y el MID sobre la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que agrega incertidumbre al armado político del oficialismo.

Adorni, que integra la mesa política, quedó en el centro de la escena tras un escándalo vinculado a sus viajes privados, situación que impacta en la dinámica interna y en la estrategia comunicacional del Gobierno.

Quiénes integran la mesa política

En el último encuentro participaron figuras clave del oficialismo, entre ellas Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem, Ignacio Devitt y Santiago Caputo, además de la propia Karina Milei.

La reunión del lunes buscará alinear posiciones y fortalecer la estrategia legislativa, en un escenario político marcado por negociaciones, tensiones internas y la necesidad de consolidar mayorías en el Congreso.

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