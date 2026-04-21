Luis Petri reúne a su tropa de la Legislatura y rompe el silencio en medio de tensiones con el cornejismo

Luis Petri reaparecerá ante su tropa local en un momento relevante , porque se está por producir el recambio de bancas provinciales y algunos seguidores locales no garantizan la unidad con el radicalismo en la Legislatura .

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No era lo que se preveía hasta hace unas semanas: los petristas habían dicho que se integrarían al cornejismo en el bloque de Cambia Mendoza . Sin embargo, algún "ruido" surgió en las últimas semanas y la convivencia no ha sido la mejor en la previa de la asunción de los nuevos legisladores. Por eso ahora hay, por lo menos, suspenso sobre el futuro.

En este contexto, el diputado nacional de La Libertad Avanza protagonizará una r eunión virtual desde Buenos Aires a la que se sumarán en Mendoza diputados y senadores, electos y en funciones, pero también concejales departamentales. El encuentro está previsto para la tarde-noche de este martes , si es que la actividad de Petri en el Congreso nacional así lo permite.

Antes de la reunión, el diputado electo Ismael Jadur , quien coordinará a los legisladores petristas, no fue concluyente sobre la decisión del sector en cuanto a integrar o no el bloque del oficialismo provincial. "Salvo que haya algo nuevo o distinto, en principio seguiríamos integrando el bloque de Cambia Mendoza ", afirmó por un lado. Sin embargo, por otra parte aclaró que a Los Andes que eso está "por definirse" .

También dijo Jadur que en la Cámara de Diputados no han habido "reuniones generales" como la que se hizo en el Senado provincial días atrás, entre seguidores de Cornejo y los que apoyan a Petri. "Por eso, por ahí hay ansiedad" , expresó el exempresario.

Tras ese encuentro, los 19 radicales que constituirán el bloque del Senado en la nueva etapa aseguraron la "unidad" y confirmaron autoridades: Martín Kerchner seguirá ejerciendo la presidencia provisional del Senado y Natacha Eisenchlas la jefatura de bloque. El primero es de Cornejo y la segunda pertenece al radicalismo capitalino. Al parecer, Petri no pueden reclamar mucho ahí porque los suyos son pocos: de los 19 senadores de la UCR, sólo 3 militan para el legislador mileista.

En Diputados, en cambio, el exministro de Defenosa tiene más seguidores. Son 7 de una tropa de 20 radicales en total. La propia hermana del diputado nacional, Griselda Petri, integra el subsector petrista y debutará en las bancas. Hay también un octavo aliado de Petri en la Cámara Baja que es Gustavo Cairo, quien ya está ocupando una banca y tiene origen en el Pro.

Este poderío los convierte, a juicio de Jadur, en "la tercera minoría" en Diputados ¿Eso genera una expectativa de cargos? "Puede ser", ha sido la lacónica respuesta de Jadur a esa pregunta.

Habrá que ver qué mensaje les brinda a los suyos el líder de la fundación "Mendocinos por el Futuro", quien quiere ser candidato a gobernador el año que viene, pero se mantiene en silencio y no ha tenido ningún encuentro con su sector en las últimas semanas.

En el petrismo tienen prohibido, además, hablar de campaña electoral hasta comienzos del año que viene. "Hay que mostrar gestión", dicen Jadur y otros petristas.

Pero resulta que el gobernador Alfredo Cornejo sí avanza en la organización electoral de 2027 y, en este sentido, la semana pasada tuvo una reunión importante con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en Buenos Aires.

Tras ese encuentro, el Gobierno confirmó que se reeditará la alianza con La Libertad Avanza en las elecciones del año que viene y hasta arriesgó que la fuerza violeta no pondrá candidato a gobernador en Mendoza.

Otra versión, muy desmentida en la Casa de Gobierno de Mendoza, dice que La Libertad Avanza sólo ha garantizado una PASO amigable entre el candidato de Cornejo para la gobernación y el que elija Javier Milei, que bien podría ser Petri.