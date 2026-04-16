Anuncio precoz: la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se reeditará en las elecciones 2027

La alianza electoral entre el oficialismo mendocino y el partido del presidente de la Nación, La Libertad Avanza , se reeditará en las elecciones del año que viene. Así fue adelantado, tempranamente porque falta más de un año para los próximos comicios, por altas fuentes del Gobierno provincial. "El acuerdo está cerrado para 2027" , fue el mensaje que surgió del Ejecutivo.

Esta frase concluyente -que ya había sido planteada por Alfredo Cornejo como anhelo tiempo atrás- fue comunicada después de la cumbre que el gobernador mantuvo el martes en Buenos Aires con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . "El jefe", quien preside LLA a nivel nacional, aseguró la continuidad del vínculo político con el Gobierno provincial y, por ende, con Cambia Mendoza .

Karina también aseguró, según las fuentes locales, que la Casa Rosada cuidará en materia electoral a sus aliados provinciales, sin meterse en la construcción política de los gobiernos que comulgan con la Nación . Los voceros provinciales afirmaron que este pacto para 2027, sellado con tanta antelación, tiene como traducción directa que LLA no presentará un candidato propio el año que viene para la gobernación.

Frases parecidas habían trascendido en marzo, en medio de la misión a Estados Unidos que protagonizaron el presidente Javier Milei y el núcleo de los gobernadores aliados o dialoguistas, entre quienes estuvo Cornejo .

La reunión del martes, que se hizo luego de un evento donde el gobernador ratificó su respaldo al Gobierno nacional, incluyó a otro de los gobernadores aliados, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, así como al ministro del Interior Diego Santilli y el asesor y armador de Karina Milei, Lule Menem .

Efecto del acuerdo Milei-Cornejo

De confirmarse un acuerdo de largo alcance entre Milei y Cornejo, el primer efecto debería ser que haya armonía plena entre los bloques de la Legislatura que se referencian en estos dos dirigentes. Juntos, se acreditaron en los comicios de octubre 17 bancas de las 24 que estaban en juego en Diputados y 14 de las 19 que se renuevan en el Senado.

Esto se sabrá muy pronto, ya que en apenas 15 días comenzará el periodo de sesiones ordinarias y debutarán los nuevos senadores y diputados provinciales. En este escenario, La Liberta Avanza tendrá a partir de entonces una tropa propia de 12 legisladores en total.

Su conductor a nivel provincial, el diputado nacional Facundo Correa Llano, anticipó hace tiempo que sus dirigidos no se unirán a Cambia Mendoza, sino que funcionarán por separado. Eso sí, Correa Llano garantizó que los libertarios puros harán " sinergia" con Cambia Mendoza.

A este grupo hay que sumar a los seguidores de Luis Petri, que en su mayoría son radicales, partido que el legislador nacional abandonó poco antes de las elecciones para afiliarse a La Libertad Avanza. Entre las dos cámaras, la tropa de Petri tiene entre 10 y 11 integrantes.

Escenarios ante el acuerdo Milei-Cornejo

El anuncio precoz de que la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza seguirá en 2027 tiene impacto entre quienes ya se han lanzado a la competencia por la gobernación.

Si ese pacto incluyera, como dice el Gobierno provincial, una soberanía del oficialismo local en las candidaturas, se acabaría la carrera para Luis Petri, ya que el libertario nunca será elegido por Cornejo para la continuidad.

Por otro lado, mejorarían las chances para el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, u otro funcionario del gabinete que sea seleccionado en su remplazo, quienes tienen de antemano el respaldo de Cornejo para ir por la sucesión el año que viene.

Lo que le pone condimentos a todo es una afirmación que también acaba de hacer el Gobierno provincial: "Las PASO provinciales están ratificadas". Esto significa que, a pesar de los cambios en el régimen electoral nacional que hará el Gobierno nacional, con seguridad, en Mendoza la candidatura a gobernador de cada espacio se volverá a resolver en una elección primaria.

El cornejismo seguramente no piensa en las chances de Petri al anunciar con tanta antelación que va a mantener las PASO; sino que tiene en cuenta el reclamo insistente de un correligionario: el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez.

Suárez sabe que no sería la primera opción del gobernador para la sucesión, por lo cual, en caso de no haber primaria, los candidatos de la lista oficialismo del año que viene se elegirían en un congreso partidario. El intendente capitalino quedaría entonces a expensas de sufrir una derrota del cornejismo, que lo controla.

El peor escenario para el radicalismo sería que una decisión de este tipo (suspensión o eliminación de la PASO provincial) empuje al jefe comunal capitalino a hacer una alianza con extrapartidarios como Matías Stevanato (PJ) y Esteban Allasino (Pro), con quienes tiene "buen diálogo" desde hace rato.